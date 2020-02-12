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الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:59 م
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هل كان فيروس كورونا نتيجة نيزك ضرب الصين العام الماضى؟.. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:53 م
هل كان فيروس كورونا نتيجة نيزك ضرب الصين العام الماضى؟.. فيديو نيزك - صورة أرشيفية

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ادعت مجموعة من العلماء أن فيروس كورونا جاء نتيجة نيزك ضرب الصين خلال العام الماضى، حيث أودى بحياة المئات على مستوى العالم حتى الآن، فيما يقول العلماء إن فيروس كورونا حُمل إلى الغلاف الجوي للأرض على جزء من المذنب الذى تسبب فى مئات المليارات من الجسيمات الفيروسية.

وبحسب موقع صحيفة express البريطانية فإنه يعتقد أن ظهور السلالة الجديدة من الفيروس هو نتيجة  "panspermia"، وهى العوامل المعدية فى الفضاء والتي تصل في النهاية إلى الغلاف الجوى الأرضى، بينما اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن الفيروسات والبكتيريا وسلالات الحمض النووي موجودة في الفضاء على المذنبات والنيازك، وأن بإمكانهم الوصول إلى الستراتوسفير على الأرض قبل أن يسقطوا على سطح الكوكب ما يشكل خطرا على صحة الإنسان.. لمعرفة الملابسات شاهد الفيديو.


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