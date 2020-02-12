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نقيب المعلمين: لن نتنازل عن كرامة المعلم وصد كل محاولات إرهابه أمام تلاميذه

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:05 م
نقيب المعلمين: لن نتنازل عن كرامة المعلم وصد كل محاولات إرهابه أمام تلاميذه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للمعلمين، إن الساعات الماضية شهدت مساعى ومحاولات كثيرة لتنازل أحمد الشهاوى معلم بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية عن شكواه ضد ولى أمر اعتدى عليه بسكين داخل المدرسة، وهو ما رفضه المعلم مطالباً بحقه القانونى، حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث.
 
وتدخل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لمؤازرة المعلم أحمد الشهاوى، مشدداً على أن النقابة تتابع عن كثب تطور الأمور بشأن واقعة اعتداء ولى أمر طالب وأحد أقاربه على مُعلم التربية الرياضية أثناء عمله داخل مدرسة الشيشينى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية. 
 
ووجه "الزناتي" على الفور زكي ناصف رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة، بمتابعة ملابسات الواقعة والإطمئنان على سلامة المعلم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حق المعلم .
 
وشدد نقيب المعلمين على أن كرامة المعلم خط أحمر، ونقف ضد إرهاب المعلمين أمام تلاميذهم، مؤكداً أن النقابة لم ولن تتهاون في الدفاع عن المعلم حيال أي حالات إعتداء عليه.
 
ومن جانبه، كلف زكى ناصف رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة، محامي النقابة بمتابعة ملابسات القضية ، كما توجه وبرفقته كل من حسن عبد المجيد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأول المحلة ، والدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية ، إلى مدرسة الشيشيني ، لمؤزارة المعلم وأن النقابة لن تدخر جهداً في الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته الأدبية.
 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ولي أمر طالب وأحد أقاربه بالإعتداء على أحمد الشهاوي مُعلم تربية رياضية بمدرسة الشيشيني التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية حاملين سكين، حيث تمكنت قوات الشرطة من ضبط ولى أمر الطالب واحتجازه؛ تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
 


 

نقابة المعلمين

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