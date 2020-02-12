موجز الحوادث.. جهود لكشف سبب مقتل رجل الأعمال المسن على يد خادمته بالعجوزة



قتيل - أرشيفية

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأربعاء، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

"علاقة عاطفية أم سرقة" وراء مقتل رجل أعمال مسن على يد خادمته؟.. فيديو

عثرت قوات الأمن على جثة رجل أعمال مسن، داخل شقته بالحى الراقى فى العجوزة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، واعترفت بتورط زوجها وصديقتها فى مساعدتها لارتكاب الجريمة.

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

نشاهد الكثير من الزوجات تلجأ للاستغاثة بوسائل التواصل الاجتماعى للتدليل على صحة موقفها القانونى، من إثبات نسب، وإثبات زواج، أو حتى تطليقها، فيما يقوم الأزواج بدورهن للاستعانة بها كوسيلة للنفى والتصدى للزوجات أو إثبات الخيانة، ليتهم شريكا الزواج التكنولوجيا بأنها اللعنة التى تطارد استقرار الزواج، والنتيجة كم من العائلات تحطمت علاقاتها بسبب الاستخدام الخاطئ لتلك الوسيلة.

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى شركة "كايروماتيك" ضد "حسن علام" للمقاولات

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض الدعوى المقامة من الشركة العربية للأعمال الهندسية "كايروماتيك"، ضد شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام"، لرفع الدعوى من غير ذى صفة.



كلابشات - أرشيفية

تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 4 مليون من أموال الدعم بدار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس صاحب مخبز، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاستيلائه على 4 مليون جنيه من أموال الدعم فى دار السلام، واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وحرر محضر بالواقعة.

تأجيل محاكمة 11 متهما بخطف مواطن لطلب فدية لجلسة 8 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 11متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه، لجلسة 8 مارس المقبل.



محكمة -أرشيفية

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مذبحة كرداسة" لجلسة 1 مارس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة 1 مارس المقبل لتصوير المتهم في محبسه وعرضه مع الأسطوانات المحرزة التى تحتوى على مقاطع مصورة للأحداث لبان اذا كان المتهم ظاهر فى أى منها من عدمه

"عصابة التجمع".. تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه لـ8 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالتجمع، لجلسة 8 مارس، والمتهمون هم كلا من "س.ع"، و"غ.ا"، و "م.إ"، و "خ.ع"، و "خ.أ"، و "ف.ع"، و "ي.ف"، و "س.س".

تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية "ميدان الشهداء" لجلسة 28 مارس

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، لجلسة 28 مارس المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

إدارة المرور تضبط 4234 مخالفات على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط 4234 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1614 تجاوز السرعة المقررة، 209 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 17 دراجات نارية مخالفة، 19 مخالفة "موقف عشوائى"، 36 مخالفة شروط الترخيص، 20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



القبض على المتهم - أرشيفية

أمن القاهرة يشن حملة مكبرة ويضبط 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين

شنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، حملة مكبرة لضبط المتاجرى بالمواد المخدرة بقطاعات القاهرة، وتم القبض على 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين و5 آلاف قرص مخدر وتحرر محضر بالواقعة.