سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"معلومات الوزراء" يصدر تقريرا بعنوان توجهات مستقبلية.. الذكاء الاصطناعي

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:05 ص
"معلومات الوزراء" يصدر تقريرا بعنوان توجهات مستقبلية.. الذكاء الاصطناعي تقرير الذكاء الاصطناعى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء ، أنه فى ضوء إيمان الحكومة المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بأهمية التكنولوجيا التي تكتب فصلاً جديدًا من فصول العلاقة بين المواطن والدولة، أصدر مركز المعلومات العدد الأول من تقريره الجديد توجهات مستقبلية، وتناول في ذلك العدد الحديث عن الذكاء الاصطناعي.
 
وتناول التقرير عدد من النقاط من أهمها تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، ومجالات تطبيقاته، وأهم عشرة اتجاهات مستقبلية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2020، وتداعيات الذكاء الاصطناعي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في مصر.
 
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد نشر إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على توقعات العديد من المؤسسات الدولية أن تنتعش السياحة المصرية خلال العام الجاري 2020، مدفوعة بالعديد من العوامل التي تحفز السياح على زيارة مصر، ولعل أبرزها المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه هذا العام، الأمر الذي يضع مصر بشكل عام والقاهرة على وجه التحديد ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم.

الذكاء الاصطناعى

الحكومة

مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طائرة بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعى تبتكر خريطة 3D لكهف عميق

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:00 ص

تكنولوجيات تعتمد عليها الصين لمكافحة تفشى فيروس كورونا.. طائرات بدون طيار بتتكلم.. روبوتات بديلة للأطباء بتكشف وتوصف الأدوية.. وأخرى لتعقيم المستشفيات.. وذكاء اصطناعى لتتبع انتشار المرض

الأحد، 09 فبراير 2020 09:39 م

المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الاتصالات

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:16 م

روسيا تستعين بالذكاء الاصطناعى لتنظيم المرور والتقليل من الحوادث

الخميس، 06 فبراير 2020 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة