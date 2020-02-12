مصطفى الفقى: تدريب 350 طالب بالآثار بمركز "حواس" التابع لمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية غدا الخميس 13 فبراير فى تمام الساعة الثالثة عصرا ببيت السنارى بحى السيدة زينب بالقاهرة، حفل تخرج للدورات التدريبية التى أقيمت لعدد كبير من طلبة الآثار والتاريخ والحضارة تحت عنوان "تاريخ وحضارة مصر الفرعونية" من خلال مركز الدكتور زاهى حواس للمصريات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق.

وصرح الدكتور مصطفى الفقى أن مركز الدكتور حواس للمصريات التابع للمكتبة، قام بتدريب عدد 350 من طلبة الآثار والتاريخ والحضارة من الجامعات المصرية المختلفة فى هذه الدورات.

حيث قام بتدريب هؤلاء الشباب عدد كبير من علماء الآثار فى مكتبة الإسكندرية، والجامعات المصرية، ووزارة السياحة والآثار ، وقد قام هؤلاء العلماء بشرح تاريخ وحضارة مصر الفرعونية للشباب المشارك فى الدورات، وكذلك تعليمهم اللغة المصرية القديمة، بالإضافة إلى شرح المواقع والمتاحف الأثرية لهم.

كما زار هؤلاء الشباب عددًا كبيرًا من المواقع والمتاحف الأثرية فى مصر مثل متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والمتحف المصرى بميدان التحرير، ومنطقة آثار الهرم، ومنطقة آثار سقارة، بالإضافة إلى مناطق الآثار المختلفة فى مدينة الإسكندرية مثل منطقة آثار كوم الشقافة، ومنطقة آثار عمود السواري، والمتحف القومى بالإسكندرية، وقلعة قايتباى الأثرية المعروفة. وتمت هذه الدورات بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو رفع الوعى الأثرى لدى طلاب الجامعات المصرية المختلفة، وأن هذه الدورات تؤكد على تأصيل وترسيخ الهوية المصرية الخالدة لدى هؤلاء الشباب من خلال توضيح إنجازات المصريين القدماء لهم، كما أنها تبين للشباب المصرى عظمة حضارة الأجداد، والدور الرائد الذى لعبته مصر، وما تزال، فى ريادة العالم ثقافيًا باعتبارها جوهرة الزمان والمكان، وملهمة الإنسانية، ومبدعة الحضارات، ومؤسسة فجر الضمير العالمي.

وأكد الفقى ، أن هذه الدورات التدريبية عن تاريخ وحضارة مصر الفرعونية تستهدف طلاب الجامعات، والشباب من كل الأعمار لتوضيح التاريخ الحضارى لمصر القديمة؛ إذ أن مصر العظيمة هى مهد الحضارة وعنها ومنها أخذ العالم أجمع كل علومه وثقافاته وحضاراته دون استثناء.

من ناحية اخرى ينظم بيت السنارى حفلا فنيا مفتوحا للجمهور تحت عنوان " بنات السيرة الهلالية " فى تمام السادسة مساءا.يبدأ الحفل بالتعريف بالسيرة الهلالية ومكانتها فى التراث الشعبى المصري، ومن ثم تبدأ الراوية أو الحكاءة نهال الهلالى فى سرد تفاصيل أول أجزاء السيرة من خلال أخبار وبطولات فرسانها وشجاعة شخصيّاتها، وبعد ذلك يأتينا صوت فريق الغناء المكون من شيماء النوبي، وبسمة عبد الله، ونرمين العراقى يُنشدن أحداث الجزء الذى تم روايته.

يذكر أن بنات السيرة هو مشروع مشتق من مشروع "نافذة على الجنوب" الذى يقوم بتقديم عادات وتقاليد ومشاهير وكل ما يخص جنوب مصر، وهو أول حكى وغناء نسائى للسيرة الهلالية تحت إشراف الشيخ زين محمود، وذلك لما للسيرة الهلالية من أهمية فى التراث الشعبى والملحمى فهى تغطى مرحلة تاريخية كبيرة فى حياة قبيلة بنى هلال، ويبلغ عدد أبياتها نحو مليون بيت شعر، كما أنها مصدرًا للعديد من المسرحيات والروايات فى الوطن العربي، وقد ألهمت السيرة الهلالية خيال أعداد كبيرة من المؤلفين، فكتبوا منها المسلسلات والأفلام والمسرحيات والروايات