سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر وتشيلى توقعان اتفاقاُ للتعاون الفنى وتبادل الخبرات فى مجال البترول

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:11 ص
مصر وتشيلى توقعان اتفاقاُ للتعاون الفنى وتبادل الخبرات فى مجال البترول مصر وتشيلى توقعان اتفاقاُ فى مجال البترول
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور سفير تشيلي بالقاهرة بابلو اراريان توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية الشيلية ENAP ، الشركتين الحكوميتين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تشيلي حتى أكتوبر 2022 بشأن تعزيز التعاون بينما فى مجال  تبادل الخبرات الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية في الأحواض التي تعمل فيها الشركة التشيلية، وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال الخزانات غير التقليدية، وذلك بالإضافة لدعم الرؤية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية، ووقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول وأندرى روكاتا جلياتا رئيس شركة البترول الوطنية التشيلية،على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020".
 
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية امس، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة "، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين. 
 
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.

مصر

تشيلي

البترول

الغاز

الخبرات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البترول توقع مذكرتى تفاهم لتنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:07 ص

تفاصيل.. انشاء اول بوابة الكترونية متخصصة لمشروعات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:19 م

"إيجبس 2020".. الشباب يشرحون فعاليات معرض البترول أمام الرئيس السيسى ..فيديو

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:34 م

وزير البترول: إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط حافز لتحقيق التنمية ووأد الصراعات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:22 م

طارق عامر : القطاع المصرفى مستعد باستمرار لدعم وتمويل النمو فى قطاع البترول

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة