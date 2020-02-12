مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

كتب محمد عبد العظيم

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة التقطها أحد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية صورة ليلية لمصر، تظهر أماكن تركز التجمعات السكانية في البلاد، لا سيما على ضفاف نهر النيل.

وأظهرت الصورة التي التقطها أحد أعضاء طاقم "إكسبيديشن 25" في محطة الفضاء الدولية، في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر، بجانب الأضواء المنتشرة في العاصمة القاهرة والإسكندرية ونهر النيل، وذلك وفقا لـ "سكاى نيوز".





وكان بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء قد قال إن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ (100 مليون نسمة) أمس الثلاثاء، وكان قد بلغ 99 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 22/7/2019 أي أن زيادة المليون الأخيرة تمت في (205) أيام أى ستة أشهر و25 يوما .

وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019 (4813) نسمة أي (201) فرد كل ساعة أى( 3.3 ) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78% وقد بلغ معدل النمو السكاني 1.79 % بين عامي 2018 /2019وبفارق بسيط عن الزيادة السكانية.

ويلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد 000 الخ) للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الإقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.