مصرع قائد سيارة ملاكى وإصابة زوجته فى حادث مرورى بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى قائد سيارة مصرعه وأصيبت زوجته، فى حادث مرورى بالبدرشين، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى، أمام قرية المرازيق بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن قائد سيارة ملاكى اصطدم بسور خرسانى، مما أسفر عن مصرعه، وإصابة زوجته، ونقلت سيارة إسعاف الضحيتين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق الدائرى بمنطقة المنيب، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى المعادى من المريوطية وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفية والمصابة إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتورط فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المنيب بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

وعززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.