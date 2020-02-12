سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء عبورهما دائرى المنيب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:33 م
مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء عبورهما دائرى المنيب اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق الدائرى بمنطقة المنيب، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى المعادى من المريوطية وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفية والمصابة إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتورط فى الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المنيب بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

وعززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

 

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكيها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 

 

 


حادث مرورى

سيارة تنقل متوفيات

توقف حركة المرور

اخبار عاجلة

دائرى المنيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة