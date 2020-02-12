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مسئول صينى: فيروس كورونا قد ينتشر عن طريق الهواء حتى بعد مغادرة المريض للغرفة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:09 م
مسئول صينى: فيروس كورونا قد ينتشر عن طريق الهواء حتى بعد مغادرة المريض للغرفة تحذيرات جديدة عن انتقال كورونا عبر الهواء
كتبت إيناس البنا

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مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى أكثر من 1100 حالة أغلبهم في الصين خاصة مركز تفشى المرض ووهان، زعم مسؤول حكومي بالصين، أن الفيروس قد ينتشر عبر الهواء حتى بعد مغادرة الشخص المصاب للغرفة المحجوز بها.

وقال عضو بالحكومة المحلية في شنجهاي، إن الفيروس قد يكون قادرًا على الانتشار عن طريق الغلاف الجوي، مما يعني أنه يمكن أن يبقى في قطرات في الهواء، حيث تنتشر الأمراض مثل الأنفلونزا والحصبة والسل بهذه الطريقة، ومن الصعب احتواء تفشي المرض نتيجة لذلك.

صورة خبر ديلى ميل عن فيروس كورونا
صورة خبر ديلى ميل عن فيروس كورونا

 

وإذا تبين أيضًا أنه يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء حتى في حالة عدم وجود المريض، فقد يعني هذا أن المرض يمكن أن ينتشر أكثر وأسرع مما كان يعتقد، وقد يجعل ذلك من الصعب على المسؤولين تتبع اتصالات المرضى المعروفين واحتواء الأشخاص المعرضين للخطر، وزيادة الخطر على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومع ذلك، انتقد عضو في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لتقرير " الديلى ميل"، ادعاء المسؤول المحلي بأنه غير صحيح وقال إنه لا يوجد دليل على أن ذلك ممكن الحدوث.

كورونا
كورونا

 

ويُعتقد أن الطريقة الرئيسية التي ينتقل بها الفيروس هي من خلال قطيرات مصابة، يتم طردها عندما يسعل الأشخاص، ويتنفسون فورًا، وهذه تميل إلى النزول إلى الأرض بسرعة كبيرة بعد السعال أو العطس، وعلى الرغم من أن الأبحاث الأخرى قد وجدت أن الفيروس قد يظل على الأسطح الصلبة لمدة تصل إلى 9 أيام والوصول إلى أيدي الناس، فإنه ليس عرضة لخطر الاستنشاق.

ولكي ينتقل الفيروس عن طريق الهواء ، يجب أن يكون معديا حتى في الكميات الصغيرة الموجودة في قطرة صغيرة بما يكفي لتطفو في الهواء.

 


فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

انتقال فيروس كورونا

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