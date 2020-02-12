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محامو كارلوس غصن سيردون على دعوى نيسان فى الوقت المناسب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:28 م
محامو كارلوس غصن سيردون على دعوى نيسان فى الوقت المناسب كارلوس غصن
رويترز

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قال أشخاص مقربون من كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة صناعة السيارات نيسان إن المحامين المدافعين عن غصن سيردون فى الوقت المناسب علي دعوى الشركة للمطالبة بتعويض عن أضرار.

وأقامت نيسان دعوى مدنية فى اليابان لمطالبة غصن بتعويض عشرة مليارات ين (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.

ويواجه غصن اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، ولكنه فر إلى لبنان في ديسمبر، وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.

وكانت جلسة استماع أولى أمام محكمة هولندية، قد كشفت أن الرئيس السابق لشركتى نيسان وميتسوبيشى "الهارب" كارلوس غصن، منح نفسه سرًا، راتبًا ومكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار، وذلك بعد موافقته على خفض راتبه.
 
واستغل كارلوس غصن، مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشى لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع فى راتبه الذى تم الاتفاق عليه، كما استمعت المحكمة، حيث واجه محامو رجل الأعمال الهارب، أصحاب العمل السابقين فى المحكمة لأول مرة، فيما يدعى كارلوس غصن أنه تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشى، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

 

 


غصن

نيسان

اليابان

ميتسوبيشـى

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