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محافظ دمياط تتابع أعمال الحملة المكبرة لإخلاء 27 محل بسوق شطا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:59 م
محافظ دمياط تتابع أعمال الحملة المكبرة لإخلاء 27 محل بسوق شطا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها اليوم برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد لإخلاء عدد 27 محل داخل وخارج سوق شطا تم التعدى عليهم بالاستيلاء من قبل بعض المواطنين.

كما تم أيضاً خلال تلك الحملة التى جاءت بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إحكام غلق تلك المحلات لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لطرحهم بالمزاد العلنى.

هذا وتأتى تلك الأعمال استكمالا لجهود أجهزة المحافظة المبذولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وكذلك التصدى لجميع المخالفات والالتزام بتطبيق القانون.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة 4حالات تعدِ على مساحة ٥٨٦ متر بنطاق قرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ وذلك خلال الحملة التى تم تنفيذها مؤخراً ضمن فعاليات الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى بدأت مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت محافظ دمياط مجددا تكاتف كافة الأجهزة بالمحافظة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة التابعة لجميع جهات الولاية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب وتطبيق القانون.

وأشارت الدكتورة منال عوض الى متابعتها المستمرة لأعمال الحملات التى يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، إذ وجهت تعليماتها لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدى وبكل حزم لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الشعب.

 

 


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