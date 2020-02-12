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خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

محافظ المنيا يوجه بتشكيل لجنة لحصر وفحص المصانع وقطع الأراضى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:40 ص
محافظ المنيا يوجه بتشكيل لجنة لحصر وفحص المصانع وقطع الأراضى اجتماع محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

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قرر اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، تشكيل لجنة لفحص وحصر المصانع بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وتحديد المصانع التى تعمل أو المتوقفة، بالإضافة إلى حصر قطع الأراضى المتاحة الموجودة فى المنطقة الصناعية لطرحها أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والمهندس محمود سعد مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهات المعنية.

قال محافظ، أن المنيا جادة وحاسمة فى ملف تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن محافظة المنيا لن تتوان عن تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى المنطقة الصناعية.

وأكد حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي،مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد،ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات.

وجه المحافظ بدراسة تعديل البروتوكول مع شركة المياه الخاص بتولى الشركة إدارة محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة الصناعية بالمنيا .كما كلف المحافظ مجلس إدارة المنطقة الصناعية بدراسة تركيب كبائن للاتصالات من خلال التنسيق مع الشركة.

هذا وسيتم العام الجارى افتتاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بعدد 68 وحدة بتكلفة 273 مليون جنية حيث سيساهم المجمع فى خلق بيئة جيدة للاستثمار بقطاع الصناعة مما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة تساعد على تقليل نسبة البطالة ، كما سيتم افتتاح مصنع الرخام والجرانيت .

ويذكر أنه قد تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أعمال تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي الواقعة غرب مركز المنيا .

واستمع المحافظ إلى شرح عن بداية انطلاق المحطة وكيفية معالجة المياه بها، وكلف الجهات المعنية بالإسراع في انتهاء الأعمال لإنجازها في أقرب وقت ممكن، مع دفع العمل لإنهاء الأعمال الخاصة بالغابة الشجرية للمحطة، حتى يتم بدء التشغيل والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطة ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ على ضمان معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، وأهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.

وأوضحت إيمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحي يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم"2" وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بطاقة 90 ألف م3/يوم ، وخط طرد بطول 22 كم ، إلى جانب الغابات الشجرية المقامة على مساحة 450 فدانا، وستقوم المحافظة بتنفيذ عدد 3 مناوبات بالغابة الشجرية لاستقبال المياه المنقاة من المحطتين .

اجتماع محافظ المنيا (1)
اجتماع محافظ المنيا

 

اجتماع محافظ المنيا (2)
اجتماع محافظ المنيا

 

اجتماع محافظ المنيا (3)
اجتماع محافظ المنيا

 

اجتماع محافظ المنيا (4)
اجتماع محافظ المنيا

 

اجتماع محافظ المنيا (5)
اجتماع محافظ المنيا

 

اجتماع محافظ المنيا (6)
اجتماع محافظ المنيا 
 

المنيا

محافظ المنيا

مصانع المنيا

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