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محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:02 م
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 2020 محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة
القليوبية - نيفين طه

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افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القليوبية للعلوم والهندسة 2020 ، فى مجال العلوم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، والذى أقيم برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم .

جاء ذلك بحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها وسلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم  .

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المعرض يهدف إلى نشر التوعية التكنولوجية وتنمية روح الابتكار لدى طلاب المدارس بالمحافظة بالتعاون مع كلية الهندسة ببنها ومركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم .

وأشار الهجان إلى أن المعرض يعد بمثابة الدعامة لأكبر المسابقات فى مجال العلوم والهندسة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، من أجل تعزيز ثقافة البحث العلمى والابتكار.

مضيفا أن معرض العلوم والهندسة بالقليوبية يتضمن ما يقرب من ١١٦ مشروعا بمشاركة ١٦٧ طالب، من المبتكرين والمخترعين والمشرفين على المشروعات فى 20 مجال من المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة .

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على أهمية تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030  .

وأعرب السعيد عن سعادته لمشاركته فى فعاليات المعرض الذى ضم عدد من الابتكارات والمشروعات الخاصة بطلاب مدارس التربية والتعليم بالقليوبية، وحرص جامعة بنها على دعم المبتكرين والمبدعين، ومن هنا قامت الجامعة بإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ليكون بمثابة الداعم الأساسى للمبتكرين وإنشاء ببيئة محفزة للتفوق الفكرى والإبداع العلمي.

واضاف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يشارك فى لجنة التحكيم نخبة من أساتذة جامعة بنها لتقييم المشروعات والاختراعات المقدمة من العقول الشابة الواعدة لاختيار الفائزين على مستوى المحافظة لدخول التصفيات النهائية ، والتى تتم على مستوى الجمهورية .

وأشار عجلان إلى أنه تم تنظيم المعارض التمهيدية على مستوى الإدارات التعليمية بالقليوبية واختيار المشروعات العلمية والهندسية الفائزة للتنافس على مستوى القليوبية ، ثم التصعيد للتنافس على مستوى الجمهورية ثم يتم ترشيح عدد من المشروعات المقدمة لتمثيل مصر فى المعرض الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية طبقًا لقواعد المسابقة خلال شهر مايو القادم.

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (1)
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض العلوم والهندسة 

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (2)
محافظ القليوبية  ورئيس جامعة بنها يتفقدان معرض العلوم والهندسة بعد افتتاحة
 
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (3)
محافظ القليوبية  ورئيس جامعة بنها يتفقدان معرض العلوم والهندسة بعد افتتاحة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (4)
جولة محافظ القليوبية  ورئيس جامعة بنها بمعرض العلوم والهندسة بعد افتتاحة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (5)
محافظ القليوبية  ورئيس جامعة بنها يتفقدان معرض العلوم والهندسة بعد افتتاحة

 

 


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