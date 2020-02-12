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محافظ الغربية يناقش استعدادات إقامة ماراثون لصالح مستشفى سرطان الأطفال

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:03 م
محافظ الغربية يناقش استعدادات إقامة ماراثون لصالح مستشفى سرطان الأطفال جانب من الاجتماع
الغربية – مصطفى عادل

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية دعمه الدائم لمؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بطنطا، والعمل على توفير كافة الاحتياجات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبري عباده وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور مجدي عوض رئيس مرفق اسعاف الغربية، واحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة،  لتنظيم ماراثون تحت عنوان "إجرى فى الخير 2020" بمشاركة الجامعة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة وهيئة الإسعاف بالغربية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

 

وناقش المحافظ خلال الاجتماع دور كل جهة لتنظيم الماراثون لصالح مستشفى سرطان الأطفال بطنطا وتوجيه عائد الماراثون لتوسعة فرع المستشفى بطنطا لمضاعفة الطاقة الإستيعابية له من 60 سرير إلى 100 سرير وعيادات اليوم الواحد من 25 إلى 50 عيادة ويشارك فى هذا الماراثون عدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع وشركات وبنوك وفنادق.

 

وأضاف أن الماراثون لايعد سباقاً رياضياً فحسب بل مبادرة إنسانية وطنية تعكس أهمية الأنشطة الخيرية والتى تخدم العمل الاجتماعي ، وكذا أيضاً توعية من المرض ومسبباته وأهمية الكشف المبكر عنه ويشمل الماراثون العدو وتتخلله فقرة عن الصحة العامة وفوائد الرياضة وأخرى ترفيهية، مشيرا أن الماراثون سيقام  يوم الجمعة 27مارس القادم  بإستاد غزل المحلة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصرا.

 

وخلال الاجتماع؛ وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على تنظيم الماراثون ابتداء من نقطة البداية وحتى نهايته والتنسيق مع الشرطة والمرور لتأمين الماراثون وسهولة الحركة، مؤكداً دعمه الدائم للعمل الخيرى.

 

 

 


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