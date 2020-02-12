محافظ الغربية إزالة 266 حالة تعدى على أملاك الدولة خلال الموجة الخامسة عشر

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن حصيلة الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب تمثلت فى إزالة 266 حالة تعدى على مساحة 26 ألف و384 متر.

وأكد محافظ الغربية، أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أكد فى بيان سابق له على إستمرار حملات الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدى وإسترداد 24248م2 خلال أربعة أيام .

ففى اليوم الرابع للموجة 15 تم إزالة 203 حالة تعدى على أملاك الدولة وإسترداد 18579م2 بمركز السنطة، تمثلوا فى إزالة (14 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف بمساحة 3449م2 – 12 حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 2010م2- إزالة حالة تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 210م2).

أكد المحافظ أنه لاتهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة للإستفادة منها فى المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على جميع المواطنين.

كان محافظ الغربية قد اكد على أن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بكل جدية وحزم لإزالة كافة أشكال التعديات وإسترداد حق الشعب فى أراضيه التى هى حق لجميع الأجيال الحالية والمتتالية.

حيث قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 64 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 2967م2 خلال اليوم الثالث للموجه 15 لإسترداد "حق الشعب".

تمثلوا فى إزالة 44 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف بمساحة 1456م2 و8 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 1151م2 و12 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 360م2 فى مركز ومدينة زفتي.

وأوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجة 15 منذ بدايتها هو إسترداد 18579م2 بتنفيذ 203 حالة إزالة على أملاك الدولة ، مؤكداً إستمرار عمل الموجه وفق المخططات الموضوعة لإزالة كافة أشكال التعديات مع إلتزام الجميع بتنفيذ الإزالة فى المهد فور الشروع فى المخالفة لمنع وجود أى تعديات أو مخالفات جديدة.