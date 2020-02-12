محافظ البحر الأحمر: انتهاء 85% من أعمال شبكة الصرف بمنطقة الكوثر

البحر الأحمر - عماد عرفة

استجابة لمبادرة اليوم السابع "سيبها علينا"، وما نشر من شكاوي قارئ يشتكي من الصرف الصحي والمياه ورصف الطرق بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إنه تم الانتهاء من نسبة 85% من شبكة الصرف الصحى بمنطقة الكوثر.

وأضاف محافظ البحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن منطقة الموثر سيتم الانتهاء من منظومة الصرف الصحى خلال نهاية مارس المقبل، وعند الانتهاء من منظومة الصرف الصحى سيتم ضخ المياه لها بشكل دورى، كذلك سيتم رفع كفاءتها ضمن المناطق التى سيتم رفع كفاءتها، حيث أن سيتم رفع كفاءة.

وكان أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أنه سيتم رفع كفاءة 29 منطقة بالغردقة لتشمل تطوير بالصرف الصحى، مياه الشرب، رصف الطرق الداخلية، إزالة المخلفات والقمامة، تغطية كابلات الكهرباء ، والحد من انتشار الكلاب، بنهاية فبراير الجاري وذلك خلال اجتماع عقد نهاية يناير بمقر الديوان العام بحضور الدكتورة يسرا عطيه نائب المحافظ والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كلف محافظ البحر الأحمر الجهات المعنية بالتطوير ورفع الكفاءة لتلك المناطق بوضع جدول زمني يشمل موعد بدء الأعمال فى كل منطقه وموعد الانتهاء منها، لأحداث تغيير لمنطقة بالكامل للأفضل يشعر به المواطن، موضحا أنه سيشرف شخصيا على هذه التطورات لكل وما يتم بها من أعمال.

كان أرسل القارئ محمد إبراهيم محمد شكوى عبر واتس خدمة صحافة المواطن يتضرر فيها من عدم تواجد المرافق اللازمة للحياة فى حى الكوثر التابعى لمحافظة البحير الأحمر ممثلة فى عدم رصف الطرقات مما يتسبب في صعوبة السير بالنسبة للمارة فضلا عن تهالك السيارات بجانب عدم وجود مياه ولا صرف صحى مما يؤدى إلى اضطرار الأهالى لشراء المياه بأسعار باهظة حيث يصل جركن المياه إلى 27 جنيها.