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محافظ الإسماعيلية: حظر تحصيل أو فرض أى رسوم إلا بعد موافقة المجلس التنفيذى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:29 م
محافظ الإسماعيلية: حظر تحصيل أو فرض أى رسوم إلا بعد موافقة المجلس التنفيذى اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - فريق المحافظات

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أعلن شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن حظر ومنع تحصيل أو فرض أية رسوم جديدة إلا بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة، وإقرارها بعد دراستها. 

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، برئاسة المحافظ وحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة والعقيد هشام محمد على، المستشار العسكرى والنائب اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب والمستشار جمال عمار، المستشار القانونى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة والذى تناول خلاله إستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

كما قرر محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، أنه سوف يتم تقييم جميع المديريات الخدمية والإدارات المختلفة من خلال لجنة خاصة وبناءً على قرار اللجنة سوف يتم مكافأة المديريات والإدارات المتميزة والحاصلة على المراكز الأول والثانى فى التقييم.

كما تم خلال الإجتماع تم استعراض التقرير الخاص بصالات الجيم التى صدر لها قرارات بالغلق الإدارى حيث أكد المحافظ أنه لن يتم إعادة افتتاحها لمزاولة النشاط إلا بعد استيفاء كافة الشروط الصحية والبنائية وتلافى كافة الملاحظات التى تسببت فى إستصدار قرار الغلق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق "الإسماعيلية/السويس الصحراوى" ومتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات وإستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة المنتظر افتتاحها قريبًا، وكذا متابعة الموقف التنفيذى لاستعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وعرض ومتابعة ما نفذته إدارة مرور الإسماعيلية بشأن إستبدال اللوحات المعدنية للسيارات باللوحات الجديدة المؤمنة وترخيص مركبات التوك توك.

 


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