محافظ الإسكندرية لأسر الشهداء: لكم الأولوية فى طلباتكم جزءا من رد الجميل

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، فى الاحتفالية التى أقامتها مديرية أمن الإسكندرية، لتكريم أسر الشهداء، تزامنا مع احتفالات أعياد الشرطة، بحضور الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، واللواء خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء هشام نصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية

وفى كلمته أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده مع أهالي أسر الشهداء، مؤكدًا أن تواجد القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية اليوم للمشاركة في التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم أمام حجم ما عانوه من فقدان للأبناء والأبناء والأزواج لكن يبقى الاستشهاد فى سبيل رفعة الوطن هو فخر يتمنى الجميع أن يناله.

وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع أهالي الشهداء على مدار الـ 24 ساعة، وأن لهم الأولوية في تلبية جميع طلباتهم وهذا أقل ما يكون فى رد الجميل لشهدائنا الذي ضربوا أسمى معاني التضحية وهي التضحية بأرواحهم للدفاع عن أرض مصر وشعبها لتظل مصر صامدة والوصول بها للمكانة التي تستحقها على مر التاريخ.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية قد أعلن عن إطلاق أسماء شهداء الوطن الأبرار على مدارس وشوارع الإسكندرية التي لا تحمل أسماء شخصيات معروفة، تخليدا لذكرى شهدائنا الأبرار الذين استشهدوا علي يد الإرهاب الغادر أثناء تأدية عملهم في تأمين وحماية المواطنين وممتلاكاتهم، حيث وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد المقدم محمود جمال عبد الفتاح على مدرسة البرادعي الرسمية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، كما تم تغيير اسم مجمع مدارس محمد فريد كامل بمرحلة (رياض الأطفال، و الابتدائية، و الإعدادية) التابعة لإدارة برج العرب التعليمية باسم الشهيد المجند محمد رمضان مكي و تم تغيير اسم شارع 555 المتفرع من شارع محمد نجيب إلى شارع الأشجار، كما تم إطلاق إسم الشهيد المجند عبد الرحمن ياسر عبد الله علي شارع خورشيد القبلية

وأكد" الشريف" على أن إطلاق أسماء شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة على المدارس أو الميادين والشوارع أو غيرها من المرافق العامة، تكريما لهؤلاء الأبطال، ويعد أقل مايمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين جادوا بأغلى مايملكون من أجل أن يحيا الجميع في الوطن بالأمن والأمان والإستقرار

تكريم الشهداء



جانب من الحفل



محافظ الاسكندرية