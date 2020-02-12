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الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:40 ص
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ما هو المرض القاتل الذى يسبب أكبر عدد وفيات بين النساء؟

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:00 ص
ما هو المرض القاتل الذى يسبب أكبر عدد وفيات بين النساء؟ أمراض القلب
كتبت فاطمة خليل

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هل تعرف ما هو المرض القاتل الذى يسبب أكبر عدد وفيات بين النساء حول العالم، فهو مسئول عن 49 ٪ من الوفيات بين جميع النساء، حيث إنه يقتل 400 ألف امرأة في المتوسط ​​كل عام، إنها أمراض القلب التي تقتل النساء أكثر من أي مرض آخر، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

امراض القلب 2
امراض القلب 

تاريخ عائلتك قد يكون من عوامل إصابتك بأمراض القلب
 

ابحث عن تاريخ العائلة فقد يكون الإصابة المتكررة بأمراض القلب مرارًا وتكراراً بين أفراد العائلة مثل: الآباء والأجداد والأشقاء، فهل أصيب أي منهم بنوبة قلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية وما السبب؟

كلما زادت المعلومات التي تقوم بجمعها، كان بإمكانك أنت وطبيبك العمل على تقليل المخاطر.

الاهتمام بالعلامات والأعراض
 

الألم أو الشعور بالضغط في الصدر هو أحد أعراض النوبة القلبية الشائعة لأي شخص، ذكراً كان أم أنثى. وكذلك الألم يشع أسفل الكتف والذراع.

لكن في بعض الأحيان، لا تظهر هذه الأعراض الكلاسيكية لدى النساء كما هي عند الرجال، لذا انتبه بشكل خاص لأعراض أخرى، مثل الغثيان الشديد والتعرق وضيق التنفس والدوخة أو التعب غير العادي.

 إذا لاحظت هذه الأعراض- خاصةً إذا أظهر تاريخ عائلتك أنك في خطر- فاطلب العلاج على الفور.

امراض القلب القاتل الاول
امراض القلب القاتل الاول

 

عمل فحوصات منتظمة
 

بالإضافة إلى طلب المساعدة على الفور عند ظهور أعراض حادة، قم بعمل مواعيد منتظمة لعمل فحوصات منتظمة، كن مستعدًا لمناقشة مخاوفك وتاريخ عائلتك مع طبيبك، إلى جانب تاريخ العائلة، تشمل عوامل الخطر الأخرى التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.

ويمكن أن تتضمن هذه الخطة هدفًا صحيًا لفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة وخطة تمرينات رياضية ونظام غذائي صحي.

 


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