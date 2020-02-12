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الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:33 ص
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ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمض الفوليك بكثرة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:00 ص
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمض الفوليك بكثرة حمض الفوليك
فاطمة ياسر

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دراسات طبية عديدة أكدت أن تناول حمض الفوليك خلال فترة الحمل يعد من أهم  النصائح للحفاظ علي صحة الأم والجنين، لأنها تحمي الجنين من التعرض للإصابة بالتشوهات، حمض الفوليك يحتوي علي العديد من الفوائد الصحية للجسم ولكن الإكثار من تناوله أومن  دون إشراف طبي يتسبب في العديد من الأضرار علي الصحة العامة، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير، أن تناول حمض الفوليك لا يستخدم فقط خلال فترة الحمل، ولكن أيضا يكتبه الطبيب للأشخاص المصابون بالأنيميا، لأنه ينشط خلايا الدم الحمراء، ويمدها بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، ولذا فهو علاج جيد للأشخاص المصابون بالأنيميا.

ولكن الإسراف في تناول حمض الفوليك، أن دون اشراف طبي، يتسبب في نقص نسبة فيتامين بـ12 المسئول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء بالجسم، وهذا النقص يتسبب في تعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية كالإصابة بأمراض القلب، ومشاكل في المخ، وأيضا التعرض لمشاكل في الجهاز العصبي بالجسم ويتسبب هذا في ضعف الذاكرة، والإجهاد وصعوبة شديد في التركيز.

كما أوضحت بعض الدراسات أن الإسراف في تناول حمض الفوليك خلال الحمل أيضا يعد من الأمور الخطرعلي الصحة العامة، بالفعل هو يساعد علي تقليل فرص الإصابة بالتشوهات الخلقية للجنين، وأيضا الحفاظ علي خلايا المخ له، إلا أن الإسراف في تناوله يتسبب في تأخر نموالمخ عند الجنين، ولذا يجب تناوله تحت إشراف طبي، وأيضا يجب تناوله إلا بأمر الطبيب.

 


حمض الفوليك

اضرار حمض الفوليك

ماذا يحدث في جسمك إذا اكثرت من حمض الفوليك

فوائد حمض الفوليك

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