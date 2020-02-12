لجنة الصداقة السعودية الكوسوفية بمجلس الشورى تجتمع بسفير كوسوفو

وكالات

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوسوفية فى مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن حمود الحربى، أمس، اجتماعًا بسفير جمهورية كوسوفو لدى المملكة لولزم مييكو.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات في شتى المجالات لاسيما البرلمانية منها.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

كانت رئيسة قسم خدمات المواطنين الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض أليزابيث بيرييت، ومشرف خدمات الرعايا الأمريكيين محمد رزق، قاما بجولة فى جوازات مطار الملك خالد الدولى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقبال الوفد مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عبدالعزيز بن محمد الجديعي، بحضور مساعد مدير جوازات المطار لشؤون العمليات العقيد عبدالعزيز بن محمد السيف والمساعد للشؤون الإدارية العقيد وندان بن سعدي العتيبي ونائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بمطارات الرياض محمد بن حمد الصايغ.