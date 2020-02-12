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لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:00 ص
لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى جانب من الانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

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فتحت اللجان الانتخابية بدائرتى الجيزة وملوى أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى على التوالى للتصويت لاختيار نائبين لهما وذلك بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان، فى التاسعة  من صباح اليوم الأربعاء.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء أو حتى آخر ماهى موجود بالمجمع الانتخابى، حيث تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية فرز الأصوات.

 ولم تتلق غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم الأول أن أيه شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية، حيث أكدت على انتظام عملية الاقتراع فى جميع اللجان بالدائرتين.

واكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن غرفة عمليات الهيئة تتابع سير عملية الاقتراع للوقوف على أى عقبات قد تواجه العملية الانتخابية سواء إذا كانت متعلقة بالناخب أو بمن يديرون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى بيان سابق لها، أن الانتخابات يشرف عليها بالدائرتين حوالى 300 قاضى، ويعاونهم حوالى 1000 من الموظفين.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.

بينما تجرى الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضى، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخب.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

ونشرت الجريدة الرسمية فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.


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