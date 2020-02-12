كوريا الجنوبية تخفض الجنود المشاركين بـ"كوبرا جولد" العسكرية بسبب "كورونا"

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أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الجيش قرر بشكل مبدئى إرسال نحو 30 جنديا فقط إلى تايلاند، للمشاركة فى تدريبات "كوبرا جولد" العسكرية المشتركة، بدلا من مئات الجنود كما كان مخططا من قبل، فى ظل مخاوف من فيروس كورونا الجديد، وكان سلاح البحرية ومشاة البحرية الكوريين قد قررا بشكل مبدئى إرسال حوالى 400 جندى فى الخدمة، بالإضافة إلى 8 مركبات بحرية على متن سفينة بحرية للمشاركة فى الدورة رقم 39 من تدريبات "كوبرا جولد"، التى تُقام برعاية تايلاندية - أمريكية مشتركة، والمتوقع أن تنعقد من 25 فبراير وحتى 6 مارس، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية .

وقرر الجيش، إرسال حوالى 30 من أفراد الخدمة رفيعى المستوى لحضور تدريبات القيادة (CPX) فقط، حسبما أعلنته البحرية الكورية فى بيان اليوم، مضيفة أن البلاد لن تشارك فى المناورات الميدانية هذه المرة حتى لا تضطر لإرسال ضباط عسكريين وضباط مشاة بحرية.

وأشارت البحرية الكورية، إلى أن القرار النهائى سيتم اتخاذه فى وقت لاحق، بعد وضع التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد فى الحسبان، مؤكدة "سنتخذ التدابير الاحترازية اللازمة من أجل أفراد الخدمة المشاركين فى التدريبات، وسنعمل عن كثب مع نظرائنا فى تايلاند".

ويُشار إلى، أن هذه هى المرة الثانية التى تغير فيها كوريا خططها المتعلقة بالمشاركة فى فعاليات عسكرية دولية بسبب فيروس كورونا الجديد، حيث قررت القوات الجوية فى وقت سابق من هذا الشهر عدم المشاركة فى العرض الجوى فى سنغافورة لعام 2020 والذى ينعقد مرة كل عامين.

يذكر أن، تدريبات "كوبرا جولد" أُطلقت عام 1982، وهى أكبر تدريبات عسكرية دولية تعقد فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبدأت كوريا الجنوبية فى المشاركة فيها منذ عام 2010.

ومن المتوقع، أن تجمع تدريبات العام الجارى 9 دول على الأقل، منها الصين والهند واليابان، وفقا للمسؤولين، فيما شاركت العام الماضى أكثر من 20 دولة فى هذه التدريبات.