كله بحسابه.. استهلاك ساعة يوميا من الغاز يكلفك 6 جنيهات

كتبت – مروة الغول

يفرط العديد من المواطنين في فترات استهلاك المياه الساخنة يوميا وخاصة في فصل الشتاء ولا يعلمون كم يكلفهم الافتراط المتزايد في الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية.

لذلك اعدت اليوم السابع تقرير عن معدلات الاستهلاك بالمتر المكعب من الغاز الطبيعي والتي كانت كالتالي..

حيث يبلغ معدل استهلاك السخان من الغاز الطبيعي في حدود 2 متر مكعب في الساعة وهو ما يعادل تقريبا ما قيمته جنيهات 6 وفي حال استخدام السخان لمدة ربع ساعة متواصلة يكون كمية الاستهلاك في حدود نصف متر مكعب وبما يعادل تقريبا1.5 جنيه .

كما تستهلك ترك شعلة السخان مشتعلة باستمرار يوميا كمية غاز في حدود نصف متر مكعب ولترشيد فاتورة استهلاك الغاز يجب إيقاد شعلة السخان وقت الاستخدام فقط وذلك بالنسبة لسخانات المصانع العادية أما فيما يتعلق بالسخانات "الديجيتال " فهي مصممة لتشغيل الشعلة وقت التسخين فقط .

وخلال الفترة الماضية استطاع قطاع البترول تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات وكذلك للمستهلك التجاري والصناعي.

وحققت مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية و والتي اطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال عام 2018 والخاصة بتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة طفرة هائلة منذ إطلاقه، حيث أن عملية التقسيط تتضمن تقسيط 30 جنيه شهريا لمدة 6 سنوات تسدد مع فاتورة الاستهلاك حيث تتضمن أهم المستندات والأوراق المطلوبة لتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل صورة من بطاقة الرقم القومى و عقد الشقة او المنزل وإيصال سداد فاتورة الكهرباء.

وخلال الاسبوع الماضي أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليه 2019 إلى يناير 2020 ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 مليون و 750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف انه جار حاليا التوصيل إلى 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى التى تستهدف التوصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز إلى مليون و 200 ألف وحدة سكنية مؤكداً ان المعدلات الحالية للتوصيل تعد أحد ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.