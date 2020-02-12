سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قبيل الانتخابات البرلمانية شائعات الاستقالة والتفاوضات مع ترامب تحاصر روحانى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:45 م
قبيل الانتخابات البرلمانية شائعات الاستقالة والتفاوضات مع ترامب تحاصر روحانى الرئيس الايرانى حسن روحانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصل ذورة الصراع بين التيارات السياسية فى إيران لذروتها قبيل أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة فى 21 فبراير، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابى، يحاصر الرئيس الإيرانى شائعات يعتبرها مقربون منه مصدرها التيار المتشدد، وفى هذا السياق قالت صحيفة آرمان ملى الإصلاحية، أنه فى ذكرى انتصار الثورة فى إيران لا يمتلك البعض فى الداخل أهداف سوى تشوية حسن روحانى، وللمرة الخامسة خلال ولايتي روحانى، اطلقت الشائعات الأيام الأخيرة حول استقالته.

 

وقالت الصحيفة إن من طرحوا هذه المزاعم يتخفون وراء ستار الفضاء الالكترونى، لدرجة أن جليل محبى سكرتير هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى إيران ، أعرب عن "أسفه لكون نبأ استقالة روحانى غير صحيح وإلا لأسعده ذلك الخبر!".

 

شائعات التفاوض مع الولايات المتحدة احدى أساليب تشويه الإصلاحيين، وبحسب الصحيفة، زعم عليرضا زاكانى الناشط فى جبهة الصمود المتشددة، أن ممثل الحكومة فى البرلمان قال أنه يسعى لعقد مفاوضات مع الرئيس الأمريكى ترامب، وإذا أثمرت المفاوضات فلن يحدث شئ، وإذا فشلت فسوف يستقيل الرئيس روحانى".

 

لكن مقربون من الرئيس الإيرانى ردوا على الشائعات التى تحاصره، وكتب حسام الدين آشنا مستشاره فى تغريدة على تويتر "طرح الشائعات الممنهجة ضد المسئولين الكبار، بهدف زعزعة استقرار البلاد، هو إجراء مناهض للثورة الإيرانية ولديه تداعيات وخيمة على أمن البلاد".

 

وعلق مسؤول مكتب العلاقات العامة في مكتب الرئيس الإيراني عليرضا مغزى قائلا "الاستقالة إشاعة متكررة وتفتقر للإبداع، واستبعد أن تكون الاشاعة مصدرها صفحات تكتب ديالوجات تخيلية معتبرا بكل ضمنى أن التيار الاصولى هو مصدرها، من أجل التغطية على شجار القوائم الانتخابية على اعتاب استحقاق البرلمان، قائلا "هناك حاجة لإشاعات أكثر ابداعا للتعتيم على مشاجرة القوائم والمستقلين من لم يجدوا قائمة للإنضواء تحتها".

 

وفى السياق نفسه، اعاد روحانى فى خطاب ذكرى الثورى أمس الحديث عن الاستفتاء، وقال مجددا ، الاستفتاء أحد أسباب الثقة وأساس النظام في البلاد، ورغم استبعاد الكثير من أنصار الحكومة من التيار الاصلاحى من الترح في الانتخابات، دعا روحانى للنزول المشاركة بكثافة الانتخابات.


ايران

حسن روحانى

الانتخابات التشريعية فى ايران

الاصلاحيين

التيار المتشدد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

معارك الانتخابات التشريعة تشعل إيران.. خلافات المعسكر الأصولى تزداد مع تنافس داخلى يتزامن واقتراب الاقتراع.. والجبهة الإصلاحية تأبى الابتعاد عن السياسة رغم قلة مرشحيها.. وتوقعات ببرلمان جديد ذو أغلبية متشددة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:14 ص

الخلافات تزداد فى المعسكر الأصولى بإيران مع اقتراب الانتخابات التشريعية

الأحد، 09 فبراير 2020 12:56 م

إصلاحيو إيران يمتنعون عن تقديم قوائم انتخابية فى طهران بالانتخابات البرلمانية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:16 م

خريطة تيارات إيران السياسية قبل الانتخابات التشريعية.. إقصاء "إصلاحى" وتشتت "أصولى" والإيرانيون يفتقدون شغف المشاركة.. صراع على رئاسة البرلمان بين الرادكاليين و"جبهة الصمود".. و"الوساطة" تشعل حربا موازية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة