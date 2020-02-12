فيديو وصور.. فى اليوم العالمى لتجنيد الأطفال سكاى نيوز "ربع مليون طفل مجند قسرا"

هند المغربي

أعدت فضائية سكاي نيوز تقريرا اليوم الأربعاء بمناسبه اليوم العالمى لمناهضة تجنيد الأطفال وأوضح التقرير أن فى جميع أنحاء العالم يتم تجنيد الآلاف الفتيان للعمل كمقاتلين والآلاف الفتيات وإستغلالهن أو الزواج القسرى، لافتا إلى أن منهم من ينضمون نتيجة ضغوط اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية ولكن تجنيد معظمهم يكون قسرا.

وأشار التقرير إلى أن الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة يحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون لضغط نفسي كبير ويضطرون غالبا لمشاهدة وارتكاب أعمال العنف ويتعرضون للإيذاء الجسدي أو الاستغلال أو الإصابة أو حتى القتل ويبتعدون عن المجتمع ويصبح الانخراط مجددا صعب مشيرا إلي أن هناك ربع مليون طفل مجند قسريا

ومن جانبه قال خالد قزمار نائب رئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن هناك العديد من المبادرات لحجب هذه الظاهرة ضمن قوانين حقوق الطفل وأعتبارها من جرائم الحرب والجرائم انسانيه

لافتا إلى أن العديد من المنظمات الدولية تعمل ضد استخدام الأطفال كجنود، منها "اليونيسيف" ومنظمة العفو الدولية، وجمعيتا الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ولكن مع تزايد الصراعات والنزاعات بأشكالها حول العالم، تتعرض حياة الأطفال للخطر مطالبا كافة الدول والمجتمع الدولى لتجريم تجنيد الأطفال



