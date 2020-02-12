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فيديو.. مطار يدلل الكلاب المسافرة بمرحاض خاص

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:21 م
فيديو.. مطار يدلل الكلاب المسافرة بمرحاض خاص مطار يدلل الكلاب المسافرة بمرحاض خاص
كتب وكالات

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أصبح مطار أوساكا الدولى فى اليابان، أول مطار يقدم خدمة خاصة للمسافرين برفقة كلابهم، بتخصيص مرحاض يمكن أن تستخدمه هذه الحيوانات الأليفة قبل الصعود للطائرة، بحسب صحيفة الرؤية الاماراتية.

وقال متحدث باسم المطار، إن المرحاض المصمم بصورة ملائمة للكلاب، والمحاط بسياج خارج مبنى صالات المغادرة، يأتى بعد تزايد الطلبات من المسافرين برفقة كلابهم، والشكوى من مسؤولى شركات الطيران من حالات قضاء الكلاب لحاجتها على متن الطائرة.

 

وأضاف المتحدث: «نأمل أن تؤدى هذه الخدمة إلى الحد من التوتر بين أصحاب الكلاب ومسؤولى شركات الطيران، من خلال السماح للكلاب بقضاء حاجتها قبل الصعود إلى الطائرة».

ومن المقرر أن يكون مرحاض الكلاب فى مطار أوساكا الدولي، متاحاً لراحة الحيوانات الأليفة بنهاية الأسبوع الجاري، للاستخدام اليومى من الخامسة والنصف صباحاً حتى العاشرة مساء.

 


مطار يدلل الكلاب المسافرة

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