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فيديو.. كثافات متحركة بمخرج محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:07 ص
فيديو.. كثافات متحركة بمخرج محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة محور صفط اللبن
كتب محمد أبو عوض

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شهد محور صفط اللبن، اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية فى أغلب الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، بينما شهد منزل الطريق اتجاه جامعة القاهرة، كثافات مرورية متحركة، بسبب زيادة الأحمال المرورية مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة.
 
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.
 
وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 
وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.
 
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

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