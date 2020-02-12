فصل التيار الكهربائى غدا عن بعض قرى مركز بنى سويف 4 ساعات لإجراء الصيانة

بني سويف أيمن لطفي

أعلن قطاع كهرباء شركة مصر الوسطى ببنى سويف، برئاسة المهندس محمد خير الله، فصل التيار الكهربائى عن قري "الدوية ،الزرابي، وبعض المناطق بقرية تزمنت الشرقية " بمركز بنى سويف ، غدا الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، وذلك لإجراء صيانة جهد منخفض بمغذى الدوية، والذى يخدم تلك القري.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره للمواطنين عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.

وعلي صعيد آخر كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن أهم ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية السياحة والتي تهدف إلى حصول المحافظة على مكانة متميزة بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية ،حيث تحتوى الاستراتيجية على أهداف محددة وأولويات يتم تنفيذها على مراحل، وتتضمن حصر دقيق ومدروس لكل مقومات المحافظة السياحية الطبيعية والتاريخية والأثرية ،وتشمل الخطة العملية لتنفيذ الاستراتيجية على عدة محاور مهمة منها:تحقيق نقلة نوعية في مجال البنية التحتية السياحية ،وتبني خطة ترويج متكاملة ، والاستفادة من المقومات المستقبلية في المجال وهي الأراضي والمواقع المميزة المخصصة للاستثمار السياحي ،بجانب العمل على استثمار بعض الميزات النسبية مثل استثمار توافر عدد كبير حوالي 27 جزيرة بطول المحافظة ،فضلا عن الدفع بالمشروعات المتوقفة التي تخدم القطاع كمشروع قصر ثقافة شرق النيل،وتطوير متحف أثار بني سويف،وتطوير حديقة بني سويف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بديوان عام المحافظة لاستعراض الاستراتيجية السياحية التي أعدتها المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في هذاالقطاع، بحضور وفد من وزارة التنمية المحلية (وحدة التنمية الاقتصادية المركزية – مشروع تحسين القوى العاملة "وايز "، ونائبي محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة و بلال حبش، واللواء هشام شادي السكرتير العام،ومن وزارة التنمية المحلية ومشروع وايز شارك كل من الدكتور حسام يونس استشاري التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية، ماريهام أنور من وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية،و أحمد مجدى،والدكتور إبراهيم مصطفى مدير مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات"wise"،ومروان محمد سلومة، مازن الجمل من وزارة التنمية المحلية ، وممثلين عن بعض المصانع والشركات،. وشارك من المحافظة كل من اللدكتور عبد الناصر درويش عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة جامعة بني سويف، أشرف حسين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة،والدكتور صلاح الدين هلال وكيل كلية السياحة ببني سويف،وأحمد مصطفى مدير شركة مصر للسياحة ببني سويف،والدكتورة أمنية محسن المدرس بمعهد علوم المسنين،والدكتورة مروة ياسين أستاذ الإعلام،و نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ، و رانيا عزت مدير السياحة ، و نهى محمد مدير التعاون الدولي ،والأستاذ أشرف حماد مدير الاتصال السياسي ، وداليا فيض الله مدير البوابة الاليكترونية،وأعضاء المكتب الفني بالديوان العام ،وفريق عمل وحدة التنمية الاقتصادية المكلف بإعداد الاستراتجية هم سامح ماهر ، آبة اللبان ، و نانسي طه ، و محمد بشير.

وأوضح محافظ بني سويف أن منظومة العمل ستعتمد على التكامل والتواصل المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المعنية ، بالإضافة إلى العمل بالتوازي في تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها للنهوض بأحد المواقع المقترحة من حيث البنية التحتية المطلوبة والخدمات السياحية التي تساعد على جذب السياح الى هذا الموقع ،أيضا توفير برامج تدريبية وتأهيلية على العمل بالمجال السياحي المطلوب ، بجانب توفير الخطط الترويجية المتنوعة لميزات الموقع وهكذا ، مشيرا إلى أن الاستراتجية تعتمد على البدء بالمواقع التي سيكون من السهل إدراجها في برنامج سياحي متكامل