فريق التدخل السريع بـ"التضامن" ينفذ مسن مريض بلا مأوى من الشارع ويعيده لأهله

كتب مدحت وهبة

وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع بالوزارة بسرعة التعامل مع البلاغ الوارد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 حول وجود رجل مسن مريض بلا مأوى يفترش الرصيف بمركز قليوب محافظة القليوبية، وتوجه الفريق على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعى "فتح الباب س ع "ويبلغ من العمر 73 عاما مواليد محافظة الفيوم، وكان يعمل فى جمع الخردة وهو غير متزوج وترك أهله منذ عشر سنوات واستقر بمركز قليوب وكان يتردد عليهم خلال هذة الفترة ولم يعلموا عنه شئ منذ سنتين .

وتبين للفريق أنه يعاني من بعض الالتهابات والقرح بقدمة السكرى ووجده الفريق في حالة ألم شديدة وعدم قدرته على الحركه مما أعجزة ذلك عن العمل وكسب عيشه، كما نسّق الفريق مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإستقبال المسن بإحدى المستشفيات ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى المنيرة العام وخضع لفحص طبي شامل وحجز بالمستشفى.

كما تابع الفريق حالة المسن وخضوعه للعملية جراحية عاجلة وتحسنة بالعلاج المكثف وتماثله للشفاء، كما نجح فريق التدخل السريع المركزى من خلال فريقه بمحافظة الفيوم فى التوصل لإهل المسن بناء على ما أسفرت عنه دراسة حالته وقاموا بإستلامه من المستشفى وأقروا بحسن رعايته .

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة التضامن الاجتماعى.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

ويذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد اعتمدت لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي للاطفال انطلاقاً من رؤية الوزارة بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية في النهوض بالمجتمع ودورها من خلال البرامج بالمساهمة في دعم البرامج الخيرية والخدمية والاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية وخاصة في مجال رعاية وحماية الاطفال بلامأوي لافته الى ان الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وفي هذا السياق تعزز اللائحة دور الوزارة في استاد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف الي تمكين الاطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الامثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحه وغيرها )ويحقق الدمج المجتمعي لابناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط.

وتغيير نظرة المجتمع الخارجي للمؤسسات من خلال دخول افراد المجتمع الي المؤسسات ونقل الصورة الي المجتمع الخارجي وتنمية روح الرقابة المجتمعية علي المؤسسات ومشاركة مؤسسات الرعاية في تنمية المجتمع المحيط بها ودمجها كمؤسسات تنموية بالمجتمع وليس مؤسسات رعاية فقط وتنمية موارد الدار من خلال استغلال تلك الموارد بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للاطفال والتمويل الذاتي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية