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غلق لجان التصويت بالجيزة وملوى وبدء عمليات الفرز

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:18 م
غلق لجان التصويت بالجيزة وملوى وبدء عمليات الفرز انتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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أغلقت اللجان الانتخابية بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب ، أبوابها منذ دقائق ، حيث انتهت عملية التصويت وفق المواعيد التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وتبدأ مباشرة عمليات فرز الأصوات فى اللجان الفرعية.

ووفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات ، فإنه خلال غدا يكون اخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة ، بينما يتم الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة.

وانتهت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء ، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار اليومين ، ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

ومن المقرر ان يتم إعلان النتائج 17 فبراير الجارى.

 

 

 

وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخب.

 

ينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضى ، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخب.

 

 

 

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

 

وجاء بالقائمة النهائية للمرشحين بدائرة الجيزة كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

 

 

 

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات التكميلية

انتخابات الجيزة وملوى

اخبار مصريه

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