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عميد علوم القاهرة: نحرص على دعم تمكين المرأة تنفيذا لرؤية مصر 2030

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:54 ص
عميد علوم القاهرة: نحرص على دعم تمكين المرأة تنفيذا لرؤية مصر 2030 عميد علوم القاهرة يكرم إحدى أعضاء هيئة التدريس
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، أبرز الإنجازات المتعلقة بملف تمكين المرأة داخل الكلية تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية وتحقيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في مجال العلوم، وذكر بحسب بيان صادر عن الكلية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الهدف المنشود وفقا لخطة تنفيذية معتمدة ومعلنة ومحددة النتائج. 
 
وأضاف عميد علوم القاهرة، أن نتائج تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة شهدت تميزا ملحوظا من خلال تقديم نتائج تجربة دعم المبتكرين والمبدعين من طالبات الكلية واستثمار طاقاتهم في الوصول إلى حلول مبتكرة لحل التحديات القومية والمدرجة برؤية مصر 2030، حيث جاءت أفكار الطالبات منفذة لما طرحه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث. 
 
كما أكد المناوي أنه تم تكريم  فريق (iGEM CU) والمكون من 4 طالبات، حيث فاز الفريق، بإشراف أستاذتين من الكلية، بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية للهندسة الوراثية والأحياء التركيبية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما فاز الفريق بروبوت أوبنترونز المعملي بالإضافة إلى مواد كيميائية بمقدار 4000 دولار  لإجراء تجارب المشروع الخاص بتحلية المياه عن طريق استخدام تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه وموفرة الطاقة.
 
وتابع المناوي، أنه تم إهداء درع الكلية  لفريق (FOTM)، المكون من 3 طالبات، والفائز بالمركز الثاني في مسابقة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث يتتطرق المشروع لاعادة تدوير المخلفات العضوية الي بدائل اعلاف عن طريق تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئة. 
 
واستطرد عميد علوم القاهرة، أنه بفوز إحدى أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بزمالة برنامج لوريال يونسكو من أجل العلم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في مصر لهذا العام، في مرحلة أبحاث ما بعد الدكتوراه، ويهدف المشروع البحثي لفهم الالية التي تؤثر بها الميكروبات المتواجدة بالأمعاء على الوظائف الإدراكية للمخ، وانتاج بروتينات خاصة لامكانية استخدامها كعلاج للأطفال الذين يعانون من تأخر القدرات الذهنية بسبب مرض البلهارسيا. 
 
وأشار  إلى أن الكلية قامت بالمشاركة في تنفيذ فعاليات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة  خلال حملة ال16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال عقد وتنظيم الندوات التوعوية وورش العمل القانونية والإعلامية وغيرها، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني. 
 
كما فازت إحدى أساتذة الكلية ورئيس لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي، كواحدة من أبرز 50 سيدة تأثيرا في عام 2019 ضمن  فعاليات قمة مصر للأفضل. 
 
وذكرت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على تسخير كافة الامكانات المادية والمعنوية لتحقيق المساواه بين الجنسين كأحد أبرز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة بحلول عام 2030، وأضافت أن نتائج مشروع تمكين المرأة بالكلية يعد أحد نتائج تطبيق وثيقة التنوير التي أطلقها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عام 2017.
 


 
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