عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة يحتفل بزفافه على مديرة تحرير أ ش أ

فى جو ساده الفرحة والسرور، احتفل الكاتب الصحفى عبد الله حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق ووكيل الهيئة الوطنية للصحافة بزفافه على الكاتبة الصحفية هالة مراد نوارة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط .

جاء ذلك خلال احتفال عدد من الصحفيين بعيد ميلاد الأب الروحى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الكاتب الصحفى محمد عبد الجواد مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط ومستشار الرئيس الراحل أنور السادات، بعيد ميلاده فى منزله، واستغل "حسن" الفرصة للاحتفال بحفل زفافه بمنزل أستاذه والأب الروحى لـ"نوارة".

وكانت نقابة الصحفيين شهدت فى ديسمبر الماضى احتفالية كبرى، لتكريم الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد، أحد مؤسسى وكالة أنباء الشرق الأوسط، وشيخ الصحفيين المصريين، والمستشار الإعلامى للرئيسين محمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك، بمناسبة بلوغه 96 عاما، وسط مظاهرة حب ووفاء حاشدة.

أقيمت الاحتفالية بحضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفى عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وحسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى أسامة سرايا والكاتب إبراهيم حجازى والإعلامى خيرى رمضان والكاتب الصحفى جمال الدين حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائى، والنائب مصطفى بكرى، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين خريجى قسم الإعلام بسوهاج، وقدمه الإذاعى عبد الرحمن رشاد وهو أحد أبناء محافظة سوهاج الأسبق رئيس الإذاعة الأسبق.