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صور.. وزير البترول يسلم شهادات تخرج العاملين بالإدارة الوسطى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:45 م
صور.. وزير البترول يسلم شهادات تخرج العاملين بالإدارة الوسطى وزير البترول خلال التكريم
كتبت - مروة الغول

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قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبس 2020، قام بتسليم شهادات تخرج مجموعة من العاملين بالإدارة الوسطى والذين أتموا الفترة التدريبية من خلال شركات بيكرهيوز العالمية في مواقعها المختلفة بدول العالم.
 
ورحب الوزير في كلمته بعودة المجموعة الأولى من شباب العاملين من برنامجهم التدريبي، مشيداً بالتعاون مع الشركاء الأجانب في تدريب الكوادر السابة في مختلف التخصصات من أجل إعدادهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل.
 
ومن جانبه أكد لورينزو سيمونيلي رئيس  بيكر هيوز أن البرنامج التدريبي للمجوعة الأولى من شباب العاملين ساهمت في اكتسابهم خبرات تكنولوجية فنية وإدارية والتحول الرقمي وتحسين كفاءة أداء العمليات، فضلاً عن موضوعات السلامة والصحة المهنية، لعدد 25 شاباً أثبتوا جدارتهم مشيداً بالدعم المقدم  من وزير البترول والثروة المعدنية وإعلانه عن بدء المرحلة الثانية لمجموعة أخرى من شباب العاملين لاختيارهم للبرنامج التدريبى بإعلانه عن فتح باب التسجيل مارس المقبل .
 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية امس فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة "، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين. 
 
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.
 
 
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وزير البترول طارق الملا

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وزير البترول خلال التكريم

WhatsApp Image 2020-02-12 at 13.21.12 (1)
خلال التكريم

WhatsApp Image 2020-02-12 at 13.21.12
جانب من التكريم

 


البترول

الغاز

تدريب الشباب

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