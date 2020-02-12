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صور.. مدينة إسنا بعد حادث قطار 997 بقرية الحلة: اقامة مزلقان شرعى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:30 م
صور.. مدينة إسنا بعد حادث قطار 997 بقرية الحلة: اقامة مزلقان شرعى حادث قطار 997 بقرية الحلة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة لمعاينة موقع حادث تصادم سيارة نقل بقطار 997 متجهة من أسوان إلي الإسكندرية، وذلك بقرية الحلة أثناء مرورها بمعبر غير قانوني يقع بجوار الكتلة السكنية، وكان قد تم غلق هذا المعبر أكثر من مرة ولكن الأهالى يقومون بفتحه مرة أخرى ويتخذونه معبرا لهم، مما أدى لذلك الحادث المروع وإصابة 3 مواطنين إثر اصطدام القطار بسيارة نقل بدون لوحات معدنية في الساعات الأولى اليوم الأربعاء.

 

وقال رئيس مدينة إسنا خلال الجولة بموقع الحادث، أنه نظراً لخطورة هذا المعبر على الأهالي وجه رئيس المركز برفع الأمر للجهات المختصة، وضرورة عمل معبر ومزلقان في المسافة بين مزلقان الكلابية ومزلقان الحليلة، أو عمل أسوار سواء نيو جرسي أو قضبان حديدية بطول المسافة، وذلك نظرا لوجود كثافة سكانية وزراعات ومدافن القرية ومراكز شباب شرق السكة الحديد بهذه المنطقة، وذلك للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين

 

وكان قد أصيب 3 مواطنين بكسور وكدمات وتم بتر قدم أحدهم بمدينة إسنا جنوب الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الأربعاء، في اصطدام قطار قادم من أسوان في طريقه للقاهرة في سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية لدى مرورها في معبر غير قانونى بقرية الحلة التابعة لمدينة إسنا، وانتقل علي الفور قيادات مجلس مدينة إسنا لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفيات إسنا التخصصي والأقصر الدولى لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، ورفع السيارة من موقعها وتسيير حركة القطار بصورة طبيعية، حيث بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقي اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باصطدام القطار رقم 997 القادم من محافظة أسوان في طريقه محافظة الإسكندرية، في سيارة زرقاء اللون نصف نقل بدون لوحات معدنية لدى مرورها بمعبر غير شرعى بقرية الحلة بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمدينة إسنا، وذلك تحت إشراف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لمتابعة الحادث.

 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة (1)
رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة (2)
رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة (3)
رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة (4)
رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة (5)
رئيس مدينة إسنا يتفقد موقع حادث قطار 997 بقرية الحلة 

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