صور .. محافظ بنى سويف يفتتح الملتقى العلمى السنوى لنقابة أطباء الأسنان

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، الملتقى العلمى السنوى لطب الأسنان، الذى نظمته النقابة الفرعية لأطباء الأسنان ببنى سويف، وذلك بحضور الدكتور ياسر الجندى النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتورة أمانى خليفة مدير عام قطاع طب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتور أحمد فؤاد صدقى نقيب أطباء أسنان بنى سويف، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف، ولفيف من أساتذة طب الأسنان وأعضاء النقابات الفرعية فى عدد من المحافظات.

وفى كلمته أثنى محافظ بنى سويف على النشاط النقابى الملحوظ لنقابة الأسنان، مشيرا إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية، حيث قال: (العلم هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الطبية بجانب توفير الامكانات التى تقوم الدولة فى الفترة الحالية بتوفيرها، فلابد من مواكبة الجديد فى مجالات الطب من خلال الاطلاع عليه وتعلمه ، وذلك يعنى تعظيم الاستفادة من الامكانات الطبية التى تعمل الدولة على توفيرها وفقا للمتاح وبشكل مرحلى).

كما أشار المحافظ إلى حرصه على حضور هذا الملتقى العلمى الذى يضم نخبة مميزة من كبار الأساتذة والعلماء والباحثين فى طب الأسنان، والذى يعتبر بمثابة نافذة مهمة للاطلاع على آخر المستجدات فى مجالات طب الأسنان، ومسايرة التطور السريع والمتلاحق فى هذا الجانب وفرصة كبيرة لتبادل الخبرات والوقوف على كل ما هو جديد فى هذا المجال، مؤكدا على أهمية مثل تلك المؤتمرات باعتبارها همزة وصل فاعلة بين العلماء والخبراء المتخصصين.

وتتضمن فاعليات المؤتمر جلسات ومحاضرات تخصصية فى مجال جراحة الفم والفكين وغرس الأسنان، إلى جانب استخدامات الليزر المتعددة فى مجال طب الاسنان، والحشوات التجميلية والتعويضية، وأحدث تقنيات التركيبات الحديثة، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين وأطباء جراحات الفم والوجه والفكين من بعض الجامعات المصرية.

ومن ناحية أخرى كشف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عن أهم ملامح استراتيجية التنمية السياحية التى تهدف إلى حصول المحافظة على مكانة متميزة بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، حيث تحتوى الاستراتيجية على أهداف محددة وأولويات يتم تنفيذها على مراحل، وتتضمن حصر دقيق ومدروس لكل مقومات المحافظة السياحية الطبيعية والتاريخية والأثرية ،وتشمل الخطة العملية لتنفيذ الاستراتيجية على عدة محاور مهمة منها:تحقيق نقلة نوعية فى مجال البنية التحتية السياحية ،وتبنى خطة ترويج متكاملة ، والاستفادة من المقومات المستقبلية فى المجال وهى الأراضى والمواقع المميزة المخصصة للاستثمار السياحى ،بجانب العمل على استثمار بعض الميزات النسبية مثل استثمار توافر عدد كبير حوالى 27 جزيرة بطول المحافظة ،فضلا عن الدفع بالمشروعات المتوقفة التى تخدم القطاع كمشروع قصر ثقافة شرق النيل،وتطوير متحف أثار بنى سويف،وتطوير حديقة بنى سويف وغيرها

وأوضح محافظ بنى سويف أن منظومة العمل ستعتمد على التكامل والتواصل المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل بالتوازى فى تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها للنهوض بأحد المواقع المقترحة من حيث البنية التحتية المطلوبة والخدمات السياحية التى تساعد على جذب السياح الى هذا الموقع ،أيضا توفير برامج تدريبية وتأهيلية على العمل بالمجال السياحى المطلوب ، بجانب توفير الخطط الترويجية المتنوعة لميزات الموقع وهكذا، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على البدء بالمواقع التى سيكون من السهل إدراجها فى برنامج سياحى متكامل



محافظ بنى سويف يفتتح الملتقى العلمى السنوى لنقابة أطباء الأسنان



محافظ بنى سويف يفتتح الملتقى العلمى السنوى لنقابة أطباء الأسنان