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صور.. محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والشرطة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:59 م
صور.. محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والشرطة محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة
الغربية – مصطفى عادل

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كرم  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء أ.ح باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية المحاربين القدماء بالتنسيق مع المحافظة احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمود عيد نائب مدير أمن الغربية والعقيد أيمن فكرى المستشار العسكري للمحافظة.

 

وبدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم وألقى الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية كلمة أكد فيها أن منزلة الشهداء عظيمة عند الله وإن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وكرمهم وجعلهم أحياء عند ربهم يرزقون.

 

ثم ألقى اللواء أ.ح  باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمه نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجميع الحضور وأكد أننا نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً وهى يوم استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في حرب الاستنزاف عام 1969 وأكد أيضاً أننا جميعاً نقف بجانب أسر الشهداء والمصابين لما قدموه من تضحيات بأرواحهم فداءً للوطن.

 

كما أكد  أن القوات المسلحة ستظل دائماً وفيه لأسر الشهداء وتعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم وإن الجمعية تقدم الدعم الكامل لأسر الشهداء والمصابين ،كما إستعرض ما تقوم به الجمعية من تنفيذ لجميع احتياجات أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومشاركتهم والمساهمة في أفراحهم وأحزانهم ، وفى نهاية كلمته قدم الشكر لمحافظ الغربية على تقديمه العون والدعم للجمعية.

 

كما قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لجمعية المحاربين على إستمرارهم في إقامة هذا الإحتفال لتكريم أسر الشهداء ، مؤكداً أننا جميعاً نفخر بأبنائنا من الجيش والشرطة الأوفياء ونفتخر بهم لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، مشيراً إلى أن مصر ولاده وأن أبناء الشهداء اليوم يكملوا المسيرة والوقوف ضد أعداء الوطن.

 

 وقدم محافظ الغربية التهنئة لكل أم وزوجة وأسرة لها شهيد ضحى بروحه في سبيل الدفاع عن الوطن لشفاعته لها يوم القيامة، موجهاً رسالة إلى جميع الأسر المصرية لترسيخ حب الوطن والإنتماء إليه، مؤكداً أن مصر تقود معركة ضد الإرهاب نيابة عن العالم ، فبتماسكنا وترابطنا نهزم الإرهاب ونعمل على إقتلاعه من جذوره وتعود مصر بقوتها رائدة لدول المنطقة، فأبناء مصر هم خير أجناد الأرض وإن شاء الله قادرون بالعزيمة القوية والوقوف خلف رئيسنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا بأن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.

 

محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة (3)
محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة (4)
محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة (5)
محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة (6)
محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة
 
محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة (1)
محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة 

 

محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرطة (2)
محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والشرط

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