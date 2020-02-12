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صور .. محافظ الدقهلية خلال لقاءه عمال اليومية يكلف بتوفير شهادات أمان لهم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:43 م
صور .. محافظ الدقهلية خلال لقاءه عمال اليومية يكلف بتوفير شهادات أمان لهم محافظ الدقهلية مع عمال اليومية
الدقهلية - فريق المحافظات

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قام اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة المنصورة، شملت مناطق عزبة عقل والمجزر والجلاء ، رافقه خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ، وقد استهدفت الزيارة التعرف على أرض الواقع بما سيتم تطويرة من الشوارع بمنطقة عزبة عقل ورفع كفاءة البنية الأساسية والتى تشمل الصرف الصحى ومياة الشرب والكهرباء وأيضا الرصف وتركيب الانترلوك بشوارعها الضيقة، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بهذه المنطقة، وفى منطقة المجزر تفقد المحافظ العمارات السكنية التى من المستهدف إحلالها وتجديدها، وذلك بإجمالى 192 وحدة سكنية.

كما تفقد المحافظ بمنطقة الجلاء موقع العمارة السكنية التى تم هدمها ويتم الإعداد لتنفيذ بنائها، والتى تضم 154 وحده سكنية ، وقد أوضح محافظ الدقهلية أن تلك المشروعات يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات .

وخلال جولتة أمر محافظ الدقهلية رئيس حى غرب المنصورة بالتخلص النهائى من كافة تشوينات المرافق بمخزن حى غرب المنصورة ، بمنطقة المجزر خلال 15 يوم ، وذلك بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق .

ومن ناحية اخرى وفى لفتة انسانية وخلال جولتة استوقف المحافظ سيارتة أثناء مرورة بشارع عبد السلام عارف، ليلتقى مع عدد من العمالة اليومية غير المنتظمة ، واستدعى المحافظ احمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة، بسرعة الحضور إلى موقع الحدث وامر بسرعة عمل شهادات أمان وصرف المساعدات المالية وإعانات الزواج ، اللازمة لهم فى إطار توفير حياة كريمه لهم، حيث تقوم مديرية القوى العاملة بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية الدورية للعمالة غير المنتظمة .

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المحافظين بضرورة الالتحام بالمواطنين والتواجد الميدانى معهم فى الشارع للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتعرف على مشاكلهم واتخاذ الحلول الفورية لحلها من خلال الاجهزة التنفيذية .

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (1)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (2)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية 

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (3)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (4)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (5)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (6)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (7)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (8)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (9)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (10)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية 

 

محافظ الدقهلية مع عمال اليومية (11)
محافظ الدقهلية مع عمال اليومية 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

العمالية اليومية

صرف مساعدات للعمالة اليومية

رئيس حى غرب المنصورة

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