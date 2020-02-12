صور.. غلق مصنعين للمستلزمات الطيبة فى العاشر من رمضان بدون تراخيص

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية ، مصنعين لإنتاج مستلزمات طيبة ، لعدم توافر شروط السلامة و الصحة المهنية، بدون تراخيص .

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان ، إنه ترأس حملة موسعة للتفتيش علي مصانع المستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان يرافقه الدكتورة فاطمة حبيب مدير إدارة التفتيش الصيدلي ، وفريق التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، ورجال مباحث التموين برئاسة العميد عاطف هيكل رئيس المباحث .

تم مداهمة عدة مصانع تعمل بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية ، في بيئة غير مكتملة الاشتراطات الصحية ، و لا يتوافر بها وسائل السلامة والصحة المهنية، وتم غلق وتشميع 2 مصنع لتصنيع الماسكات، والجاونات غير المعقمة، والتحفظ علي مدخلات الإنتاج ، والمنتج النهائي ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنعين .

وأكد وكيل الوزارة علي عدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطن ، مشيرا إلى استمرار الحملات المكثفة من الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، في وقت سابق اجتمع مع مديري المصانع الكبري بمدينة العاشر من رمضان والتي لديها فروع أخري خارج الجمهورية ، لتعزيز تقديم الإرشادات الطبية لهم ، وطمأنة العاملين بالفروع الخارجية ، والعاملين القادمين من الخارج بالفروع الداخلية .

ذلك في حضور الفريق الطبي لها ، وتم تعزيز هذه الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان ، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، موضحاً أن وزارة الصحة تقوم بإجراءات وقائية مشددة لجميع القادمين من الخارج لمدة 14 يوم من الأماكن المشتبه إصابتها ، ويتم المتابعة لهم علي مدار الساعة ، مع إتخاذ جميع التدابير الاحترازية في هذا الشأن ضد جميع الفيروسات الخطرة .



غلق مصنعين للمستلزمات الطيبة فى العاشر من رمضان



غلق مصنعين للمستلزمات الطيبة فى العاشر من رمضان



غلق مصنعين للمستلزمات الطيبة فى العاشر من رمضان



غلق مصنعين للمستلزمات الطيبة فى العاشر من رمضان



غلق مصنعين للمستلزمات الطيبة فى العاشر من رمضان