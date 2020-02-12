صور .. حملة مكبرة لإزالة التعديات عن حرم السكة الحديد غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية ، برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحى ، حملة إزاله مكبرة لتنفيذ قرار إزاله تعديات على أراضى ملك الدولة واسترداد مسطح 96م، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للتصدى ومحاربة ظاهرة البناء المخالف واسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها بتوجيهات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الإزالة وإنفاذ القانون للتصدى لمافيا البناء المخالف .

وأشار بيان صادر من حى غرب الإسكندرية ، ألى أن اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، ويرافقة اللواء أشرف زغلول حكمدر غرب، اللواء إيهاب شمسية مساعد فرقة الدخلية ومأمور قسم شرطة مينا البصل وضباط ومعاونى المباحث وقوات من الأمن المركزى والهيئة القومية للسكك الحديد والمهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ومساعد مكتب رئيس الحى والمهندسة مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة مدير إدارة المشروعات بالحى والمشرف على إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية بالحى، حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزاله تعديات على أراضى ملك الدولة تابعة للهيئة القومية للسكك الحديد ، والصادر لها قرار رقم 64 لسنة 2018 وهى عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض بمسطح حولى 96 م مربع تقريبا بمحطة جنينة القبارى .

من جهه أخرى وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات والفروشات التى تشغل الطريق العام ، قام مدير اشغال الطريق بعمل حملة إزالة للاشغالات بشارع الشيخ طموم ، شارع الأمير لؤلؤ ، شارع الاسناوى، شارع ابن مرادس، شارع النورى ، شارع القفال، شارع ابن عدى ، حيث تم التحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة ، وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية .



ازالة التعديات



تعديات على حرم السكة الحديد



حملة مكبرة