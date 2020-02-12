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صور.. انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:05 م
صور.. انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء جانب من الندوة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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انطلقت فى شمال سيناء، حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان تبنتها مؤسسة وجمعية اهلية بشمال سيناء فى إطار مساندة منظمات المجتمع المدنى لجهود الدولة فى محاربة السرطان، وبدأت بندوة عقدت فى مركز شباب مدينة العريش.

 

وأعلن "عادل رستم"، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المنفذة للمبادرة، انها ثمار جهد تعاون منظمات وجمعيات المجتمع المدنى لمواجهة مرض السرطان على أرض شمال سيناء،  وبدأت بمشروع إنشاء مستشفى حياة الخيرى للأورام بجهود ذاتية لاتزال تتواصل ، بالتوازي مع مشروعات التوعية والاكتشاف المبكر للمرض ممثلا فى هذه المبادرة.

 

وقال " الدكتور خالد زايد "، مدير المشروعات بالجمعية الداعمة  إن  مبادرة " معا ضد السرطان"، هى ضمن سلسلة مبادرات  تمولها الجمعية لخدمة مجتمع سيناء، ويقوم بتنفيذها شباب سبق تدريبهم على ابتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية، والهدف  تشجيع الشباب على تنفيذ ما هو نافع ومفيد فى محيط مناطقهم.

 

وأشار " زايد "، ان مبادرة "معا ضد السرطان" من بين المبادرات المهمة فى ظل ما يلاحظ من معاناة مرضى السرطان، وضرورة قطع الطريق على المرض بما هو متاح وهو التوعية والاكتشاف المبكر للمرض للحد من انتشاره، وتحقيقا ومساندة لهدف اعلى للدولة بدأت فيه وهو التوعية والاكتشاف المبكر الذى يتم الآن بمختلف المواقع الصحية.

 

وقدم الدكتور  حاسم حمدى" مدير إدارة التثقيف الصحى والإعلام بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، محاضرة توعوية اوضح  خلالها، معدلات الإصابة بالمرض  على مستوى العالم ومصر، وشدد على ضرورة اتخاذ المسارات الصح لبدء العلاج حال اكتشاف المرض ، وقدم شرح لأهم طرق اكتشاف المرض.

 

وشدد على ضرورة، الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة فى مختلف المواقع الصحية والمتمثلة بفرق الكشف للوقاية من مرض سرطان الثدى للسيدات، وأوضح اماكن تواجد الفرق فى نطاق المحافظة مبينا انها تنتظر المستفيدين من الحملة فى كل موقع ومستشفى بكافة أنحاء المحافظة.

 

وبدوره قدم  " فتحى عثمان" مسئول التثقيف والإعلام الصحى  بشمال سيناء، شرح عملى لتعريف المرض واسباب الإصابة من خلال عروض فيديو منوعة.

 

واعرب عددا من المشاركين عن سعادتهم بالحضور مؤكدين انه تحقق لهم استفادة عملية ومعلوماتية لأول مرة من نوعها.

 

وقال  احمد طبل، منسق فريق عمل المبادرة، ان الندوات التوعوية ستتواصل تباعا داخل مدينة العريش ثم تنتقل لمركز بئر العبد ، وفى كل ندوة يتم اختيار محاضرين متخصصين بهدف ان يتم نشر فكرة التوعية للجميع من اهالى شمال سيناء .

 

واضاف انه اضافة للتوعية المسموعة والعملية، يتم توزيع مطبوعات توضح كيفية الوقاية واكتشاف المرض، فضلا عن فعاليات منوعة اخرى سيتم الإعلان عنها تباعا طوال فترة تنفيذ فعاليات المبادرة.

 

ودعا " طبل" كل اهالى شمال سيناء للأستفادة من هذه الندوات التى سيعلن عن اماكنها وتشمل كافة الأحياء والمناطق .

 

انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء (3)
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء 
 
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء (4)
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء 
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء (5)
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء 
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء (1)
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء (2)
انطلاق حملة توعوية بمخاطر واكتشاف مرض السرطان بشمال سيناء

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سيناء

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