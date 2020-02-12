صور.. النيابة تقرر التحفظ على 4 أطنان حشيش قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية

تلقى اللواء عزت عبد القادر، مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الميناء، يفيد بورود معلومات سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوصول حاويتين قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحرى، مشمولهما المستندى المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى حمص مخلوط بالطحينة مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تم فض المعلبات المعدنية التى تحتوى المنتج الغذائى المشار إليه والتى بلغت 15842 علبة تحوى مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900 كيلو جرام.

تم تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد، وجارى تكثيف الجهود لضبطهم، وتقدر التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالى 390 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.