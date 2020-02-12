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صور.. النيابة تقرر التحفظ على 4 أطنان حشيش قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:38 م
صور.. النيابة تقرر التحفظ على 4 أطنان حشيش قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية المضبوطات
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ علي حاويتين قادمتين من الخارج بداخلهما 4 أطنان من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المسؤلين عن المضبوطات للتحقيق معهم.
 
تلقى اللواء عزت عبد القادر، مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الميناء، يفيد بورود معلومات سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوصول حاويتين قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحرى، مشمولهما المستندى المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى حمص مخلوط بالطحينة مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تم فض المعلبات المعدنية التى تحتوى المنتج الغذائى المشار إليه والتى بلغت 15842 علبة تحوى مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900 كيلو جرام.
 
تم تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد، وجارى تكثيف الجهود لضبطهم، وتقدر التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالى 390 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.
 
الشحنة
الشحنة

 

المضبوطات
المضبوطات

 

 

جانب من المضبوطات التي تحتوي على المخدرات
جانب من المضبوطات التي تحتوي على المخدرات

 

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

 

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 

 


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