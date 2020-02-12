صور.. القبض على صاحب مخزن بحوزته أقمشة مهربة جمركيا فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب مخزن بحوزته 143 ألف متر أقمشة مهرب جمركيا فى السلام، وحرر محضر بالواقعة.



أقمشة مجهولة المصدر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين، بضبط "ا.م.ع" 29 سنة مسئول عن مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركيا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



اقمشة

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية" 143.500 متر قماش "مختلفة الأنواع" وجميعها مهربة جمركيا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



كميات من الأقمشة



مخزن أقمشة