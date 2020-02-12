صور.. إزالة 587 حالة تعد على أراضى الدولة بالأقصر وبنى سويف وأسيوط

المحافظات – أحمد مرعى - هانى فتحى - ضحا صالح

نفذت محافظات الأقصر وبنى سويف وأسيوط، إزالة 587 حالة تعد على أراضى الدولة خلال الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

ففي الأقصر، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، اليوم الأربهاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في بقريتي الرياينة والسلام، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي هذا الصدد صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة على أراضي زراعية بإجمالي مساحة (19 فدان)، وتنفيذ عدد 4 قرارات إزالة مباني بإجمالي مساحة (1089 متر)، حيث شارك بالحملة على عثمان احمد نائب رئيس المركز، وحجاج السيد جاد الرب مدير إدارة المتابعة، وخالد محمد حسين مدير المرافق بالمركز، وسيد ضاحي رئيس قرية الرياينة، ومحمد عثمان رئيس قرية السلام.

وأكد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت – فى بيان صحفى - أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة النواصر التابعة لمجلس قروى النجوع، وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 13 حالة تعدى بمساحة 385م2 متعدية على أراضي أملاك دولة، ومنها أرض مخصصة لصالح مدرسة إسنا الثانوية الزراعية عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومباني عشوائية متنوعة.

وفى بني سويف، أكد الدكتور المحافظ محمد هاني غنيم متابعته بشكل يومي لسير العمل في الموجة الـ 15من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،"والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وصرح محافظ بني سويف،أنه تم"أمس الثلاثاء"إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف وزراعات غير جادة على أراض أملاك دولة بقري: طما فيوم،ناحية خورشيد مركز اهناسيا،ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها "حتى الآن"إلى 340 حالة،مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة

كما أكد محافظ بني سويف على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة

وفى أسيوط، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن تتعاون فيما بينها لتنفيذ الموجه الـ 15 للإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية للدولة مشيراً إلى إزالة 239 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات الإزالة للمخالفين للقانون والمتعدين على أملاك الدولة خاصة التي لم يتم تقديم طلبات تقنين أو لم تستكمل اجراءات التقنين والحالات التي لم تتوفر لها شروط التقنين من خلال اللجنة المختصة فضلاً عن المتعدين على الأراض الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية مشدداً على التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات موضحاً إنه تم إزالة 228 حالة تعد على أراضي زراعية إجمالي مساحتها 2067.43 فدان وإزالة 11 حالة تعدي بمباني مساحتها تصل إلى 13872 متر ضمن الموجة الخامسة عشر للإزالة التي تم تكليف نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعتها والإشراف عليها لافتاً إلى مواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.



الإزالات ببنى سويف الإزالات ببنى سويف



إزالة 8 حالات تعدى على أراض الدولة بقريتى الرياينة والسلام بمدينة أرمنت