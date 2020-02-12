صورة .. تعرف على مواعيد المتقدمين لشغل وظائف فنى بشركة مياه المنوفية

وأضافت الشركة خلال بيان لها اليوم، على سوف يتم اجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة فني في "جامعة الدلتا للتكنولوجيا" بالمنطقة الصناعيه بقويسنا ،بالإضافة إلى الحضور الي مقر الجامعة من الساعة الواحدة ظهرا ومعه البطاقة الشخصية وصورة منها.

وتابعت الييان على أنه سوف يتم الإعلان عن أماكن اللجان بكشوف بها ارقام وأسماء المتقدمين للامتحان على المدخل الرئيسي لجامعة الدلتا للتكنولوجيا.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية،قد أعلنت منذ يومان عن تحديد مواعيد وأماكن الإختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف الحرفية بالإعلان رقم 1لسنة 2019 في الفترة من 16 / 2 /2020وحتى 20 /2 /2020.

برجاء زيارة الموقع الاليكتروني للشركة لمعرفة ميعاد ومكان الاختبارات.

http://www.mcww.com.eg/innerjobs1.php

وفى سياق أخر دشن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة الشهيد عبدالرحمن حسن الديب " الأحمدية سابقاً " بشبين الكوم ، بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ ووكلاء وزراة الصحة والتربية والتعليم ومدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية ومدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية .

وتفقد المحافظ نقطة الفحص بمدرسة الأحمدية ، مؤكداً بحسن معاملة الأطفال والإستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الطبية وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة .

كما وجه المحافظ بإعداد تقرير يومى عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل وأمل نهضة مصر ، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.

هذا ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين للحملة 132 ألف طالب بـ 216 مدرسة على مستوى المحافظة وتستمر لمدة شهر للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة لجميع طلاب مدارس المرحلة الإبتدائية لقياس الوضع الصحي لهم وإجراء التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب وذلك بالتعاون والتنسيق التام بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وكان مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قد أكد عن إنتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة فى اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى لعام 2019-2020

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ،أن لدينا مليون و93ألف طالب وطالبة على مستوى 2409مدرسة على مستوى المحافظة حيث بلغت نسبة الحضور لغات 92% ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أى شكاوى اليوم .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى أنه تم التنبيه على جميع مديرى المدراس بتسليم الكتب الدراسية تدريجا خلال الأسبوع الأول على أن يتم الانتهاء من التوزيع خلال هذا الأسبوع .



وأشار الى أنه سيتم غدا تفعيل وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاصة بالسمنة والانميه والتكظم بجميع المدارس الابتدائية.