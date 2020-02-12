سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صندوق الاستثمار المباشر الروسى: شركات روسية وسعودية تبحث مشروعات مشتركة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:29 م
صندوق الاستثمار المباشر الروسى: شركات روسية وسعودية تبحث مشروعات مشتركة أوبك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسى اليوم الأربعاء، أن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة وكذلك استثمار محتمل يفوق عشرة مليارات دولار.

وجرت المحادثات فى السعودية بينما كانت تبحث روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز التعاون فى سوق النفط العالمية.

وتحاول السعودية ذات الصوت القوى فى أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أكبر لإنتاج النفط، وقالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها إزاء هذا المقترح خلال الأيام المقبلة.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسى إن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو فى الربيع ويستأنفون محادثاتهم مع الشركات الروسية.


صندوق الاستثمار المباشر الروسى

شركات روسية

أوبك

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة