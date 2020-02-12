"صناعة الملابس" تنظم ورشة عمل للتعريف بإجراءات التصدير الجديد للسعودية

كتب إسلام سعيد

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن الغرفة تسعى إلى مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة صادراتها وتعريفها بالإجراءات الجمركية إلى كافة دول العالم طبقًا لمعايير ومواصفات كل دولة، مضيفًا أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية لتوفير المناخ والظروف التى تساعد المصانع على زيادة صادراتها بالجودة المطلوبة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت اليوم للتعريف بعلامة الجودة ومطابقة المعايير لنظام التصدير الجديد إلى المملكة العربية السعودية والذى من المقرر العمل به خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جانبه شدد الدكتور مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء على أن تشابه الظروف المناخية تعطى المنتج المصرى ميزة تنافسية بالإضافة إلى سمعته وشهرته وجودته، وأن المصلحة تقوم بتنفيذ اختبارات خاصة للملابس طبقًا للمعايير السعودية والعربية وطبقًا للمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومى للجودة على أهمية تطبيق الجودة داخل المنشأة أو المصنع والتدريب المستمر للعاملين على معايير الجودة والمواصفات القياسية لكل المنتجات التى تلبى متطلبات المجتمع السعودي.

كما أكدت الدكتورة إيمان الزينى مدير صندوق دعم الغزل أن الصندوق يقدم خدماته فى مجال التدريب والاختبارات والإرشادات لأصحاب المصانع فى كافة الأفرع. وكذلك الخبراء والفنيين لتقديم كافة أوجه المساعدة للتغلب على الصعوبات التى تواجه المنتج المحلى أو المنتج التصديري.

وبدوره شدد الدكتور ممدوح عبد البارى مدير عام الجودة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات أن الجودة هى مفتاح التصدير وأن الدول تتجه الآن إلى اختبار الجودة مرة واحدة واعتماد الشركة أو المصنع وإجراء اختبارات عشوائية دورية بعدها على فترات للتأكد من تحقيق أمن المستهلك.