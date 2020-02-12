موسكو(أ ش أ)

أعلن مركز خدمات الطوارئ المحلية فى أقصى الشرق الروسى، اليوم الأربعاء، تماثل مواطن صينى كان مُصابًا بفيروس "كورونا" الجديد للشفاء، وذلك بأحد المستشفيات بمنطقة زابايكلسكى فى أقصى الشرق الروسى، وذكر المركز - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن المريض غادر مستشفى الأمراض المعدية، بعد تماثله للشفاء.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية سجلت تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان الصينية، وتم تأكيد انتشاره في 24 دولة وإقليمًا بخلاف الصين، بما فيها روسيا.

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس يُشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك فى روسيا آنا بوبوفا، أعلنت تعافى مواطنين صينيين اثنين يقيمان فى روسيا من فيروس كورونا، الاثنين، مؤكدة أنهما أصبحا فى حالة جيدة، ويستعدان للخروج من المستشفى، وقالت بوبوفا، فى تصريح الاثنين، إنه لا يزال هناك أكثر من 20 ألف شخص تحت الإشراف الطبي، بينهم أكثر من 6 آلاف مواطن صيني، مضيفة أنه تم نقل 769 شخصًا إلى المستشفيات منذ نهاية ديسمبر الماضي، ومن بين هؤلاء الأشخاص تم تشخيص 97 حالة إنفلونزا و121 حالة تعانى من أمراض الجهاز التنفسى التى تسببها فيروسات أخرى غير الإنفلونزا.

وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك فى روسيا، قد أعلنت مؤخرًا العثور على مصابين صينيين اثنين بفيروس "كورونا" ويقيمان فى روسيا، وتم نقلهما إلى المستشفى.