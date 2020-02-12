جدير بالذكر أن السلطات الصينية سجلت تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان الصينية، وتم تأكيد انتشاره في 24 دولة وإقليمًا بخلاف الصين، بما فيها روسيا.
ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس يُشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.