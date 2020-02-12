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شعبة الدواجن: 7 سلالات بالمزارع مقاومة للفيروسات تستوردها مصر

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:00 م
شعبة الدواجن: 7 سلالات بالمزارع مقاومة للفيروسات تستوردها مصر صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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تمثل الدواجن أحد العناصر الرئيسية على المائدة المصرية، تعتبر الدواجن البلدية هى السلالة المصرية الوحيدة بينما باقى الأصناف والتى تباع فى محلات التجزئة وتعمل بها معظم المزارع في انحاء مصر على أنها دواجن بيضاء بالمسمى الدارج لدينا نظرا للونها الأبيض، ولكنها تأتى من أصول أوروبية وامريكية حيث تتنوع الأصول والتي تعرف باسم الجدود وهى الأغلى في عملية التفريخ، ويباع الكتكوت من الجدود في عمر اليوم الواحد بـ40 دولارا، وتستورد مصر خلال الدورة الواحدة 600 الف جد أى ما يوزى 24 مليون دولار .

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية أن الدواجن البيضاء بالأسواق أوصولها سلالات متنوعة تأتى من عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وانجلترا والمجر، إضافة إلى أمريكا حيث أن هناك مزارع تنتج أصول الدواجن، وتقوم المزارع باستيراد تلك الأصول التي تعرف باسم الجدود، موضحا انها تأتى بعمر يوم واحد ويصل سعر الجد أو الجدة 40 دولار .

وأضاف السيد في تصريح لـ"اليوم السابع" أن أنواع الجدود يختلف من الغرض المستوردة لأجله فمنها ما يستخدم للتسمين ومنها الذى يستخدم للإنتاج البيض، مشيرا إلى أن أبرز السلالات التي تستخدم في التسمين روس ،وكاب ، وأي ار، ايفين وهبر، مؤكدا ان تلك السلالات تتميز بقدرتها على مقاومة الفيروسات .

وأوضح رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية أن هذه السلالات تتميز بالانتاجية المرتفعة وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج المصرى من الدواجن الى اكثر من 1.3 مليار دجاجة سنويا ، مشيرا الى ان دورة انتاج تلك الدواجن والتي تبدأ من اليوم الأول لاستيرادها بعمر يوم 1 فقط، حيث معدل انتاج الجدة والذى يبدأ بعد مرور 6 أشهر يصل إلى انتاجها إلى 80 بيضة في العام تنتج بعدها 50 كتكوت يمثلون أمهات او اباء الدواجن ، ثم تبدأ من الأمهات دورة تفريخ دواجن البيع او التسمين حيث تصل معدل انتاج الدجاجة الام إلى 150 كتكوتا خلال الدورة الواحدة يتم تسمينهم وتجهيزهم للبيع للمستهلك .

وأضاف السيد أن أبرز السلالات التي تستخدم لانتاج البيض هي هاى لاين، البرون حيث يتم استخدامها لانتاج أمهات تصل معدلات انتاجها للبيض خلال الدورة الواحدة إلى أكثر من 300 بيضة خلال الدورة الواحدة .

 


الدواجن

اخبار اقتصاد

شعب الثروة الداجنة

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